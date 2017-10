Cette situation concerne notamment la partie placée en zone bleue dans le quartier du parc Astrid.

Depuis quelques mois, dans de nombreuses rues d’Anderlecht, les professionnels possédant une camionnette ou de petits camions se font verbaliser pour non-respect de la signalisation. Les indépendants concernés sont des entrepreneurs, des plombiers, des menuisiers et d’autres métiers nécessitant le transport d’outillage et de matériaux, qui habitent le quartier ou qui viennent travailler chez des clients dans les quartiers concernés.

Cette situation concerne notamment la partie placée en zone bleue dans le quartier du parc Astrid. Résultat : les indépendants doivent décharger le matériel chez le client, aller stationner leur véhicule en dehors de la zone concernée avant d’y revenir par leurs propres moyens.

"Nous sommes des travailleurs qui habitons la zone Astrid et nos camionnettes constituent notre outil de travail que nous devons stationner dans la rue, faute de garage. Nous nous sentons victime d’une discrimination et cette mesure change notre vie", peut-on lire dans une pétition qui recueille actuellement près de 70 signatures.

Cette situation est déplorée par le groupe Ecolo-Groen qui interpellera le collège ce jeudi soir lors du conseil communal. "Nous pensons qu’il est urgent que le collège se penche sur cette question afin d’établir une stratégie claire et cohérente quant au stationnement des camionnettes et des camions dans notre commune", explique Jérémie Drouart, chef de file Ecolo aux élections communales de 2018.

Du côté de la commune , on reconnaît qu’il y a un souci. "Nous avons demandé au fonctionnaire sanctionnateur d’arrêter d’infliger des amendes aux camionnettes stationnées dans les zones concernées car on se rend compte qu’il y a un problème. Ceci dit, il convient de satisfaire tout le monde : les indépendants qui habitent ou travaillent dans la commune, mais également les riverains qui se plaignent des camionnettes stationnées devant chez eux et qui posent des problèmes au niveau de l’ensoleillement", explique Françoise Carlier (MR), échevine du Stationnement.

Une réunion est prévue dans le courant de la semaine prochaine entre le service mobilité de la commune, la police et le service des Travaux publics afin de trouver une solution.