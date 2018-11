Les pompiers de Bruxelles interviennent actuellement pour un incendie à Anderlecht. Le feu s'est déclaré dans un entrepôt de jouets et de vetêments situé à la chaussée de Mons, à hauteur du numéro 141.

Les services de secours ont été appelés vers 14h45. 2 échelles, un élévateur et 4 autopompes se trouvent sur les lieux. Les hommes du feu attaquent l'incendie à l'intérieur du bâtiment via la chaussée de Mons et la rue du Compas. La fumée devient actuellement plus claire grâce à la vapeur d'eau et le voisinage ne court aucun risque rapportent les pompiers.

"Aucune victime n'est à signaler. Personne n'était sur place au moment de l'incendie", indique le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.