Ce week-end, le site de Tour&Taxis à Bruxelles accueille la 4e édition du Salon du Chocolat. L’occasion pour les amoureux de délices chocolatés de découvrir la fève de cacao sous toutes ses formes et dans tous ses états.

Défilés de robes en chocolat, cours de cuisine pour petits et grands, démonstrations de recettes, sculptures en chocolat et dégustations… Il y en a pour tous les goûts et surtout, pour tous les porte-monnaie.

Si tous les ateliers sont gratuits, après avoir payé votre entrée 10€ et moyennant une inscription préalable lors de votre arrivée, il vous faudra tout de même débourser une certaine somme si vous souhaitez repartir avec des petites douceurs.

Les quelques dégustations offertes par les exposants laisseront sur leur faim les plus gourmands d’entre vous.

Cependant, il faut avouer que déguster une praline qui vient d’être enrobée de chocolat noir devant vous n’a pas de prix.

Un des objectifs principaux du Salon du Chocolat reste de mettre en avant le savoir-faire des chocolatiers et pâtissiers professionnels ou amateurs. Et là pour le coup, le pari est réussi. Plus de 110 exposants ont installé leurs quartiers le long du canal durant trois jours.

Parmi les nouveaux arrivants figurent le chocolatier grec Mina Handmade Chocolates, l’entreprise sud-américaine Chocolero et le concept bruxellois Coco Donuts. "Un nouvel espace baptisé Tendances Pâtisserie met à l’honneur les gourmandises d’aujourd’hui et de demain. On y retrouve la boutique Momade qui présentera sa collection de cupcakes ainsi que les éclairs, tartelettes, merveilleux et autres pâtisseries faites par Brian Joyeux", détaille Patricia Raes, attachée de presse du Salon.

Autre nouveauté , les classes cacao pour enfants. Ces ateliers, destinés aux enfants de 6 à 12 ans, leur permettent de mettre la main à la pâte tout en découvrant l’origine du chocolat et ses secrets de fabrication.

En déambulant dans les deux salles dédiées à l’événement, les visiteurs ont également eu le loisir d’admirer une véritable maquette de la Tour Eiffel faite entièrement à base de chocolat noir. Poids total ? 350 kg. Pour l’anecdote, cette réalisation a demandé 550 heures de travail.