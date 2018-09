Petit trait d'humour de la société de transport de Bruxelles.









C'est le roi Philippe en personne qui était venu inaugurer cette nouvelle ligne, en présence de Pascal Smet (ministre bruxellois de la Mobilité) ou encore de Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale).





Ce vendredi, la STIB a posté un petit trait d'humour en lien avec cette ligne de tram. En trois temps, et dans l'idée du "Avant-Après", on y voit le visage d'un jeune homme avant et après le lancement de la ligne.













Après trois ans de travaux, on ne doute pas que certains ont retrouvé le sourire...

Samedi passé, la STIB inaugurait la nouvelle ligne de tram 9. Cette ligne reliera la station de métro "Simonis" à l'arrêt "Arbre ballon".