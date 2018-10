Les agents de sécurité du palais de justice de Bruxelles faisaient à nouveau un arrêt de travail lundi après-midi, de 13h00 à environ 15h30.

Les agents du corps de sécurité du palais de justice de Bruxelles observaient un arrêt de travail de 13h00 à 15h36 (heure de fin de service) afin de se faire entendre concernant la non attribution des primes prévues, a indiqué Kosov Muja, agent de sécurité, délégué syndical CSC, lundi après-midi.

"Les agents font cet arrêt de travail en vue de la concertation avec le ministre de la Justice qui est prévue ce lundi à 16h00 boulevard de Waterloo", a précisé Kosov Muja à l'agence Belga.

Le corps de sécurité du palais de justice de Bruxelles, qui passera dans quelques mois sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et non plus celui de la Justice, réclame depuis plusieurs mois l'obtention de promotions.

"Nous souhaitons que les agents obtiennent les promotions qu'ils auraient obtenues si nous étions restés sous l'autorité du SPF Justice. Pour le moment, elles nous sont refusées. Or, nous y avons droit depuis un an", avait expliqué Kosov Muja.

Les quelque 1.600 agents des corps de sécurité des palais de justice belges feront partie, dès janvier 2019, de la section "sécurité" de la police fédérale, en charge de la surveillance des gares, des aéroports, des sites nucléaires, des bâtiments de justice et des institutions nationales et internationales.

Les agents de sécurité obtiendront le même statut que les fonctionnaires de police.