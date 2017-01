Bruxelles Chaque année, les employés du Port de Bruxelles font de macabres découvertes.

Ce jeudi, vers 9h, le corps d’un homme a été repêché dans le canal de Bruxelles, à hauteur du Petit Château, à Molenbeek-Saint-Jean. Selon le parquet de Bruxelles, il s’agit d’un homme d’origine bulgare de 37 ans.

Il avait tout d’abord été interpellé alors qu’il marchait à l’intérieur du tunnel Léopold II dans la nuit de mercredi à jeudi. Il avait alors été emmené au commissariat puis remis en liberté jeudi vers 6h du matin, avant d’être repêché dans le Canal trois heures plus tard. Le parquet a ordonné une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques afin de déterminer la cause du décès.

Chaque année, les employés du Port de Bruxelles font ce genre de macabres découvertes. Ainsi, en 2016, au moins quatre corps ont été repêchés dans les eaux froides du Canal en Région bruxelloise.

Le Canal de Bruxelles est long de 14 km. Un premier corps avait été repêché il y a un an jour pour jour, vers 10h du matin, à hauteur de Laeken. Le corps flottant de la victime, âgée entre 18 et 25 ans, avait été retrouvé totalement nu. Il séjournait depuis un certain temps dans l’eau et venait tout juste de remonter en surface. Aucune trace suspecte n’avait été découverte.

Un autre corps avait été retrouvé le 18 mai 2016 sur le coup de 8h48. L’équipe de plongeurs des pompiers de Bruxelles avait alors été mobilisée pour extraire le corps de l’eau. Selon les constatations, il s’agissait d’un suicide.

Deux autres corps ont été repêchés dans le canal au niveau de la zone de police Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe), explique Julie Mampuy, la porte-parole. Un nombre identique a ceux de 2014 et 2015 pour cette zone.

Le Canal de Bruxelles est nettoyé une fois par semaine, au minimum, par le bateau de la capitainerie du Port de Bruxelles, qui retrouve souvent des objets étonnants (voir ci-contre), comme notamment… des armes à feu. "Souvent, on est avisé par la police de la présence d’armes à feu dans le Canal. On envoie alors les plongeurs des pompiers bruxellois, car nous n’en disposons pas, afin de les retrouver", commente Sylvain Godfroid, responsable communication du Port. Il arrive également que les armes soient lestées dans un sac plastique, sauf que ce dernier flotte en surface à cause des poches d’air, ce qui facilite évidemment la tâche des chercheurs.