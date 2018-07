Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce lundi soir au boulevard des Invalides à Auderghem. Les services de secours ont été avertis d'un incendie au niveau d'un immeuble à habitations.

C'est la toiture arrière du bâtiment qui etait la proie des flammes. "On a reçu un appel à la centrale 112 à 18h37. Une colonne de secours de la caserne de l'héliport et des pompiers basés à Delta se sont rendus sur les lieux. On a du enlever une grosse partie des tuiles à l'arrière du bâtiment pour maitriser le feu", explique Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles.

Une bâche a été installé sur les 20m2 de la toiture où les tuiles ont été enlevées après la fin de l'incendie. Le duplex situé sous le toit est inhabitable suite aux dégâts des eaux.

L'intervention a pris fin à 20 heures et l'incendie n'a pas fait de blessés.