Les contrôles ont été mouvementés cette nuit sur la zone Marlow...

Il était 3 h 06 dans la nuit de vendredi à samedi, à Auderghem, lorsqu’un Schaerbeekois de 33 ans s’est encastré dans un véhicule de police dont les gyrophares étaient pourtant tous bien allumés !

Les faits se sont déroulés à hauteur du carrefour formé par les boulevards du Triomphe et Général Jacques. "Les inspecteurs procédaient alors à un contrôle routier et ne se trouvaient fort heureusement pas à bord", souligne Laurent Masset, porte-parole de la zone de police Marlow (Uccle, Auderghem & Watermael-Boitsfort). Ce qui explique que "personne n'a été blessé ou contusionné lors de la collision".

Quant à la cause du sinistre ? "Le conducteur impliqué dans l'accident a été testé positif à l'alcootest", indique le porte-parole. Qui ajoute que "le véhicule de police nouvellement acquis par notre zone de police – une Skoda Octavia Scout – a été totalement sinistré".

Un "cycliste" agressif et un fugitif qui griffe

Du côté des autres conducteurs qui ont marqué la nuit des policiers de la zone Marlow, on retrouve également un automobiliste namurois devenu cycliste et un fugitif qui les a griffés et mordus.

"Un cycliste de 41 ans qui montrait des signes manifestes d'ivresse roulait sans aucun éclairage. Il était verbalement agressif envers les policiers. Il est apparu qu'il venait d'être contrôlé positif peu de temps avant par des collègues de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles à bord de sa camionnette", contextualise Laurent Masset. "Il a donc été verbalisé une deuxième fois avec la circonstance aggravante qu'il roulait malgré un retrait de permis. Son vélo, avec lequel il comptait se rendre à Namur, a été confisqué pour une durée de 12 heures".

Et d’ajouter au tableau : "Par ailleurs, une personne signalée pour une peine de prison de 15 mois a été arrêtée dans le dispositif. Celle-ci s'est rebellée au commissariat, blessant deux policiers, l'un mordu à la jambe et l'autre sévèrement griffé au visage. Un autre conducteur a aussi menacé les policiers qui procédaient à son contrôle. Il a donc été arrêté administrativement, le temps de se calmer."

Sachez enfin que 9 % de tous les conducteurs soumis à un contrôle BOB cette nuit-là, entre 23 et 6 h du matin, d’abord sur le parking Infobo, à Uccle, ensuite sur celui de Delta, à Auderghem, circulaient sous influence de l’alcool.

"44 des 481 conducteurs soumis à un test d'haleine roulaient sous influence de l'alcool : 7 atteignaient le seuil d’alerte, 37 celui de positif. Pas moins de 13 d'entre eux présentaient un taux de plus de 1,5 gr / 1000 dans le sang et se sont vus retirer leur permis pour une durée de 15 jours. Un conducteur roulait sous influence de drogue. Les douanes ont également récupéré 10.000 euros pour diverses infractions relatives aux accises et à l'immatriculation des véhicules", précise le porte-parole de la zone de police Marlow.