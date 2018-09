"Ce n’est pas moi qui l’ai tuée. Je n’ai eu aucun contact physique avec la victime et je n’ai jamais porté de couteau", a déclaré l’accusé Kujtim Puci, hier après-midi devant la cour d’assises de Bruxelles.

Cet Albanais de 31 ans est accusé d’avoir volontairement tué Klaudjo Alushi, l’un de ses compatriotes, en avril 2012 à Saint-Gilles. Ce 4 avril, vers 00 h 40, une bagarre entre six personnes d’origine albanaise avait eu lieu rue de Livourne, près de l’avenue Louise, en face du café King Bar. Klaudjo Alushi, un Albanais sans résidence fixe en Belgique, âgé de 25 ans, y avait été découvert mort quelques minutes plus tard, victime de multiples coups de couteau.

Selon l’enquête, les deuxhommes étaient des proxénètes et leurs petites amies respectives se faisaient concurrence dans le milieu de la prostitution bruxelloise.

"Ce n’est pas moi qui l’ai tuée. Je n’ai eu aucun contact physique avec la victime et je n’ai jamais porté de couteau", a-t-il dit. "Selon ce que je sais, Arben n’avait pas de couteau non plus. Par contre la victime avait une matraque métallique et a frappé Arben avec", a précisé Kujtim Puci. Concernant le contexte des faits, ce dernier a toutefois admis qu’il y avait une rivalité entre Klaudjo Alushi et lui.

En cause ? Il était devenu le petit ami d’une prostituée nommée Roxana qui, auparavant, avait pour petit ami Klaudjo Alushi. À la question de la cour de savoir si par "petit ami" il entendait "proxénète", l’accusé a répondu par la négative. "C’est pour cela qu’il y a eu ensuite des confrontations entre Roxana et la nouvelle petite amie de Klaudjo, des jalousies entre filles", a ajouté l’accusé. "Mais Roxana était ma compagne. Je n’ai jamais profité de ses revenus." Kujtim Puci a également admis que, le jour des faits, il avait rendez-vous au King Bar avec la victime. "Klaudjo voulait me voir pour éclaircir la situation", a-t-il dit.

Puci était recherché depuis plusieurs années pour ce meurtre. Il avait finalement été intercepté en Angleterre en juillet 2017. Un premier procès avait eu lieu en 2014, devant la cour d’assises de Bruxelles, condamnant Arben Puci, le frère de Kujtim Puci, à 18 ans de prison.