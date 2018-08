Astrid Geeraerts a quitté son domicile ce dimanche entre 11h et 12h15 et ne s'est plus manifestée depuis.

Ce dimanche 19 août entre 11h et 12h15, Astrid Geeraerts, une femme âgée de 41 ans, a quitté à pied sa résidence située avenue des Aubépines à Uccle. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

La dame mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Elle a des cheveux bruns courts et bouclés, des yeux marron et porte des lunettes à monture noire. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une combinaison pyjama mauve avec par-dessus un gilet bleu marine. Elle portait également des baskets grises ‘New balance’.

Cette personne a besoin de soins médicaux et présente un retard mental. Si vous avez vu Astrid Geeraerts ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au numéro gratuit 0800/30 300.