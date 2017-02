Louis Loriot partage sa vie entre les plaidoiries et la magie. C’est dans son cabinet situé à proximité de la place Stéphanie que nous fixe rendez-vous notre Brusseleir de la semaine pour évoquer la double vie à laquelle il s’adonne depuis près de 6 ans. "Le mentalisme est une des branches de la magie qui consiste essentiellement à lire dans les pensées des spectateurs, leur transmettre des pensées ou deviner des événements futurs dans un contexte particulier", explique-t-il.

Oubliez les lapins, les foulards et les femmes coupées en deux sous une pluie de paillettes : c’est d’une tout autre forme de magie dont il est ici question. "Cette forme de magie fascine le public car à la différence de la magie de la grande illusion, qui est la plus répandue en Belgique, le mentalisme fonctionne avec pour seul accessoire un livre, un jeu de cartes ou des dés. Cela se passe tout près des gens, voire dans leurs mains, sans trucage, ce qui donne à cette pratique un caractère spectaculaire", ajoute Louis Loriot.

Les numéros présentés au public sont tout simplement bluffants. "Je fais par exemple de la lecture de pensée directe. Cela consiste à deviner un mot choisi librement par un spectateur dans un livre et que je devine lettre par lettre, explique Louis Loriot, qui habite dans le centre de Bruxelles. Je veux casser l’image du magicien omniscient en allant dans l’autre extrême, à savoir que c’est le spectateur qui va deviner la carte à laquelle je pense. Un numéro spectaculaire, y compris pour les sceptiques qui ne croient pas toujours en la magie."

Mais outre sa passion pour le mentalisme, Louis Loriot est également avocat spécialisé dans le droit du travail. "Il y a beaucoup de similitudes entre mon métier d’avocat et ma passion de mentaliste, affirme-t-il. Il y a certains aspects du métier d’avocat qu’on a besoin en tant que magicien et vice versa. Les deux domaines font énormément appel à la logique. Il faut aussi, dans les deux domaines, savoir jouer de subtilité psychologique et de manipulation. Le côté théâtral est très important. Il faut un certain talent d’acteur pour être persuasif. Ces deux disciplines vont donc de pair", ajoute Louis Loriot.

Un spectacle est en cours de préparation et il organise régulièrement des représentations lors de fêtes privées. Ambiance garantie.

Plus d’infos : www.louisloriot.be