Condamnée le 2 juin dernier à retirer les scellés qu’elle avait placés sur un établissement galerie d’art possédant un fumoir à chicha, la commune d’Ixelles a renversé la vapeur (de narguilé) : mercredi, le tribunal de 1ère instance de Bruxelles, en référé, a débouté l’établissement qui lui demandait d’ordonner à la commune de lever de nouveaux scellés placés sur l’espace chicha de l’établissement.

Contactée sur son lieu de villégiature, la bourgmestre Dominique Dufourny (MR) parle d’une "décision de principe qui donne raison à la commune dans sa politique contre les bars à chicha clandestins, qui servira dans d’autres dossiers et intéressera les communes confrontées comme Ixelles au développement sauvage des bars à chicha : la justice fait respecter les prescriptions urbanistiques".

L’espace fumoir aménagé dans l’établissement (la galerie White and Art, 46, rue de Stassart) restera sous scellés. Quant à Me Maxime Chomé, qui conseille l’établissement, il "examine la possibilité d’un appel" tout en espérant qu’un "dialogue constructif puisse être engagé avec la commune, ce qui jusqu’à présent n’a pas été possible".

Pour sa bourgmestre, Ixelles combat les établissements - snack bars, restaurants, brasseries, traiteurs, etc. - de plus en plus nombreux qui, dans le but de développer la clientèle, aménagent un espace chicha sans autorisation. À la galerie White&Art qui avait obtenu l’autorisation d’une cafétéria, un fumoir avait été installé en sous-sol et ce fumoir, selon la commune qui s’appuyait sur plusieurs rapports d’inspection, dépassait en superficie la limite de 25% de la surface totale et devenait, par son succès, l’activité principale de la galerie : un bar à chicha. D’où les scellés. La galerie demandait leur retrait : le tribunal de 1ère instance, en référé, la déboute.

Pour la justice, "la commune d’Ixelles a respecté le principe de proportionnalité (25 %) en imposant l’arrêt immédiat de l’activité de ce fumoir (installé) en violation des règles du CoBAT (code bruxellois d’aménagement du territoire). […] La quasi-totalité des clients consomme de la chicha, entraînant le fait que le fumoir devienne l’activité principale, et la galerie ainsi que la cafétéria (l’activité) accessoires".

Pourquoi ce "tour de vis" en ville pour "fortement encadrer les bars à chicha" ? "Le respect des règles d’urbanisme, la sécurité (incendie) et les plaintes des riverains (nuisances diverses). Je répète qu’il n’y a pas de problème si l’on respecte la norme des 25 %", répond la bourgmestre Dominique Dufourny contactée à Cavalière, dans le Lavandou, où elle achève ses vacances.

Au fond ? Et la bourgmestre, est-elle elle-même amatrice de chicha ? "Moi ? Je ne touche même pas à la cigarette".