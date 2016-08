Belge ou étrangère, la bière à l'honneur ce week-end dans le centre de Bruxelles

Bruxelles

Comme de coutume le premier week-end de septembre, les Brasseurs belges seront reçus en grande pompe sur la Grand-Place.

Le Vismet accueillera samedi son premier Good Beer Feast, réunissant, à l'initiative de la brasserie bruxelloise Brussels Beer Project, une douzaine de brasseurs artisanaux internationaux. Et place Fontainas, le Moeder Lambic, établissement célèbre pour sa sélection brassicole pointue, mettra les bières italiennes à l'honneur durant trois jours. Une cinquantaine de brasseurs belges seront rassemblés sur la Grand-Place. Les premiers verres seront servis vendredi en fin d'après-midi et les derniers dimanche soir. Quelques mesures de sécurité supplémentaires seront prises par rapport à l'édition précédente en raison du niveau de la menace terroriste maintenu à trois. "Il y a des instructions données par le ministère de l'Intérieur pour tout événement de ce type dans un contexte de niveau trois", a précisé Jean-Louis Van de Perre, président de la fédération des Brasseurs belges. Les sacs à dos ne seront par exemple pas acceptés dans l'enceinte du festival.

Le Belgian Beer Week-end sera le plus fréquenté des trois événements, avec quelque 70.000 visiteurs attendus. Les organisateurs des deux autres comptent toutefois bien sur l'arrivage d'amateurs brassicoles du monde entier pour se faire connaître.

"Même si nous prônons un éloignement de l'industriel avec nos treize brasseries artisanales invitées, nous pensons être complémentaires de ce qui va se dérouler sur la Grand-Place", a expliqué Olivier de Brauwere, cofondateur du Brussels Beer Project (BBP). Le festival marque par ailleurs le premier anniversaire du premier brassin réalisé dans les installations de l'avenue Antoine Dansaert. Outre les bières maison du BBP, le public pourra tester des bières japonaises, britanniques, néerlandaises, françaises, norvégiennes, espagnoles et américaines. "Nous partageons avec ces brasseries l'envie de faire des bières plus franches, qui vont faire sortir les gens de leur zone de confort", a ajouté Sébastien Morvan, cofondateur. La brasserie bruxelloise emploie désormais 11 personnes et est déjà arrivée à pleine capacité (2.000 hectolitres annuels), un an après avoir investi ses nouveaux locaux.

Les responsables du Moeder Lambic proposeront, eux, dans leur établissement de la place Fontainas un large choix de bières artisanales italiennes. Ici aussi, la stratégie affirmée consiste à prendre le contrepied de la grand-messe organisée sur la Grand-Place. "Nous avons invité 17 brasseries italiennes qui mettent l'accent sur le goût et la créativité", souligne Jean Hummler, l'un des patrons du bar. La carte reprendra une petite sélection de bières belges durant le week-end, mais la plupart des 70 bières au fût proviendront bien de la Botte.