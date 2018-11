Le ministre-président bruxellois estime que M. Bellot apporte la preuve de l'échec de sa politique et de la faiblesse du MR dans le gouvernement fédéral.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a vivement répliqué, ce matin, à la sortie du ministre de la Mobilité François Bellot, à l'occasion de la fin des travaux du RER en Flandre. Le libéral s'est étonné ce matin que le gouvernement bruxellois n'avait toujours pas signé pour débloquer le milliard d'euros destiné à finaliser le chantier du RER wallon et bruxellois. Ce alors que la Flandre et la Wallonie ont, elles, signé l'accord. La signature des trois Régions doit être faite au plus tard pour le 15 décembre, sans quoi le chantier présentera de nouveaux retards.

En guise de réponse, Rudi Vervoort a balancé trois tweets explicites : "M. Bellot se réjouit que la Flandre et la Wallonie compensent les insuffisances du budget d'investissement fédéral. Ce faisant, il apporte la preuve de l'échec de sa politique et de la faiblesse du MR dans le #BeGov. Nos questions sont claires : investir une enveloppe complète dans des points d'arrêt stratégiques pour #Bruxelles, ce que nous, les Bruxellois, déterminons. Nous sommes prêts à signer, le #BeGov est-il prêt à écouter ? Alors que @NMBS investit 1 milliard d’euros dans le GEN, le @STIBMIVB investit 5,2 milliards d’euros dans son réseau. Nous ne demandons pas l'aumône, mais le respect."

"Dans le dossier du RER, il convient de ne pas ajouter la caricature à l'absence de considération", a poursuivi Rudi Vervoort, répondant à l'agence Belga. Selon le ministre-président bruxellois, cette absence de considération pour Bruxelles se traduit, avant tout, par le manque d'investissements sur l'ensemble du réseau bruxellois et ses petites haltes trop délaissées.

Selon lui, la Région bruxelloise ne bénéficie que de 19 millions pour définir ses priorités sur un montant global d'un milliard d'euros. "Il est piquant de constater que 371 millions sont réservés à la Flandre alors même qu'il est indiqué que le réseau régional est en passe d'y être achevé. Il est à présent expliqué que ces 19 millions d'euros seraient déjà amputés de plus de 6 millions affectés sans concertation aux quais de la Gare du Midi. Cela démontre que ces moyens ne servent pas de nouvelles priorités définies en bonne intelligence avec la Région, mais visent à compenser le désinvestissement structurel et chronique de la SNCB à Bruxelles", a ajouté le ministre-président bruxellois, demandant "non pas l'aumône, mais du respect".