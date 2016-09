Bientôt, des crèches bilingues à Bruxelles

Bruxelles

Régulièrement, la DH se fait l’écho de problèmes dans certaines crèches privées bruxelloises. Problèmes virant parfois à la catastrophe : souvenez-vous du décès de la petite Malaïka (10 mois), en 2015, suite à un malaise dû à des coups portés volontairement par l’une des puéricultrices.

Afin d’éviter au maximum ces drames et, dans un contexte plus global, d’améliorer la qualité de l’accueil en crèches, Céline Fremault va booster la création de crèches dépendant directement de Bruxelles, via la Commission communautaire commune.

"Nous nous sommes rendu compte qu’une série de crèches privées ont joué avec un vide juridique. Elles ne bénéficiaient d’aucune autorisation, de l’ONE ou de Kind&Gezin et échappaient donc aux contrôles. Nous avons donc décidé de créer un régime 100 % bruxellois adapté aux spécificités bruxelloises, avec obligation générale d’autorisation." Et, qui dit spécificité bruxelloise dit… bilinguisme. "Nous souhaitons, en effet, développer un encadrement bilingue. En clair, on va pouvoir créer des crèches bilingues à Bruxelles." La ministre bruxelloise est persuadée du succès de cette nouvelle offre de service.

Quant aux normes de qualité exigées pour la création de ces crèches bilingues, elles seront issues d’un mixte des réglementations de l’ONE et de Kind&Gezin. "Nous prendrons le meilleur des deux organismes." Tous deux travaillent, d’ailleurs en étroite collaboration avec le gouvernement pour la mise en place de ce règlement d’un nouveau genre. "Les crèches ne souhaitant pas intégrer cette troisième voie seront quant à elle fermées au plus vite via nos inspections."

Le texte a déjà été validé, en seconde lecture, à la Cocom. Il lui reste à passer l’avis du Conseil d’État.