"Je ferai une communication officielle fin janvier, mais cette boîte se trouvera à Evere. Son installation ne sera pas par ailleurs financée par les autorités publiques", a indiqué jeudi Mathilde Pelsers de l’ASBL Corvia, peu après que le site d’informations néerlandophone Bruzz ait révélé que cette association bruxelloise comptait installer, fin du mois, une boîte à bébés à Evere. Il s’agira seulement de la deuxième boîte de ce genre en Belgique, après celle se trouvant, depuis 2000, à Anvers.

Une boîte à bébés est une sorte de tiroir chauffé et sécurisé où une personne peut déposer un enfant, tout en restant anonyme. Une alarme se déclenche quelques instants après son utilisation pour prévenir l’association, mais aussi laisser le temps aux parents de s’éloigner. Un mécanisme destiné aux familles en détresse et qui vise à éviter de possibles infanticides causés par l’abandon de bébés. À Anvers, pas plus tard qu’en novembre dernier, un cadavre de nouveau-né avait été retrouvé dans un sac à dos.

Les mères ne voyant d’autres solutions qu’abandonner leur nourrisson pourront donc prochainement se rendre anonymement rue du Tilleul à Evere, là où se trouve le siège social de Corvia. Une association qui s’est déjà fait remarquer par le passé pour plusieurs initiatives originales en faveur des plus démunis telles que des "love rooms" à destination des personnes sans-abri, ou encore des frigos solidaires. Dans ceux-ci, se trouvent diverses denrées alimentaires et des plats préparés destinés aux personnes dans le besoin.

"Le tiroir est fini, tout est prêt. Seuls les protocoles doivent encore être signés par la police et l’échevin de la Population", précise Mathilde Pelsers de l’ASBL à Bruzz. Ces protocoles officialisent ce qu’il se passe une fois le bébé retrouvé dans le tiroir. "L’enfant doit être examiné par un médecin, la police doit être prévenue, ensuite il sera emmené dans un orphelinat ou, s’il est malade, à l’hôpital". Ensuite , l’enfant sera inscrit au registre communal d’Evere, dont il sera fait citoyen d’honneur.

Jusqu’à présent, seule Anvers disposait d’une boîte à bébés en Belgique. En 17 ans d’existence, le dispositif a recueilli neuf enfants. Le dernier en date est un jeune garçon prénommé Maarten et recueilli en novembre 2015.