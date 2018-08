Demain débute la 17ème édition du Brussels Summer Festival (BSF) au cœur de la capitale. Comme tous les grands événements de ce genre, il aura un impact sur la mobilité du centre-ville. Mais les conséquences seront limitées puisque la plupart des rues ne fermeront que pendant la durée des concerts, principalement le soir donc.

La place des Palais sera fermée totalement à la circulation les jours de concerts, du 15 au 18 août, entre 15h et 1h du matin. La circulation sera maintenue depuis la rue Royale vers la rue Ducale les jours de montage et de démontage ainsi que les jours de concerts entre 1h et 15h.

En ce qui concerne le Mont des Arts et la place de l’Albertine où les concerts débutent dès demain, la fermeture de la voirie à la circulation est prévue à partir de 17h au Mont des Arts, à la rue de la Madeleine, à la rue Saint-Jean ainsi qu’au boulevard de l’Empereur. La réouverture à la circulation est prévue chaque jour à 1h du matin.

En ce qui concerne la place Royale, elle n’accueillera pas de concerts mais elle sera envahie par les festivaliers qui migreront d’un site à l’autre. Il n’y aura a priori pas d’impact sur la circulation, excepté que la bande bus dans la rue Coudenberg sera fermée à la circulation et réservée aux piétons, le bus roulera donc dans la bande de circulation normale.

Du côté de la salle de la Madeleine, les concerts sont prévus entre 19h et 23h30. La rue ne sera pas fermée mais la zone de police de Bruxelles capitale-Ixelles précise que des coupures de circulation sont possibles en fonction de l’affluence du public.

Enfin, la Stib prévoit d’allonger les horaires des métros pour que le dernier passe plus tard dans la soirée, aux alentours de 00h45 à l’arrêt Parc en fonction des lignes.