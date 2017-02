Bruxelles est la 8e ville la plus embouteillée en Europe, selon un classement établi par TomTom sur la base de données relevées en 2016.

Le taux de congestion de la capitale belge progresse de trois points de pour cent en un an pour atteindre 38%. Cela signifie que les navetteurs bruxellois doivent compter en moyenne 38% de temps de parcours supplémentaire. Anvers reste la deuxième ville la plus saturée de véhicules de Belgique, avec un niveau de congestion moyen de 30%, soit une augmentation de quatre points de pour cent par rapport à 2015. Liège complète le top 3 avec un taux de 23% (+2 points de pour cent), selon le 6e TomTom Traffic Index.

Charleroi affiche un niveau de congestion de 16%, le plus faible des dix villes analysées par TomTom. C'est la seule ville belge où la fluidité du trafic s'est améliorée en un an.

Le lundi 30 mai fut la journée la plus embouteillée de 2016 à Bruxelles et Anvers. De gros orages et une grève des trains à l'échelle nationale étaient à l'origine de ce chaos.

Mexico (66%), Bangkok (61%) et Jakarta (59%) sont les métropoles les plus congestionnées au monde. La première ville européenne à apparaître dans ce classement est Bucarest (5e, à 50%).

La congestion automobile mondiale a augmenté de 23% depuis 2008 (10% depuis 2015), selon la société néerlandaise spécialisée dans les solutions de mobilité.