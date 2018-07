Pour cette première édition, les organisateurs préfèrent assurer la qualité et ne pas miser sur la quantité, en limitant le nombre de participants à 500. Pour les personnes intéressées, sachez que les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le www.triathlon.brussels









Le triathlon, ce sport mêlant natation, cyclisme et course à pied, est en plein boom aux quatre coins de la planète. La Belgique n'échappe pas au phénomène avec de plus en plus de triathlons organisés dans notre pays. C'est dans cette optique que les organisateurs du Belman Triathlon, dans les Ardennes, ont décidé d'exporter le concept dans la capitale et d'y organiser le tout premier triathlon bruxellois.Au programme, 1,9 km de natation dans le plan d'eau d'Hazewinkel à Willebroek, un parcours de 90 km de vélo dont 23 pour rejoindre la capitale via l'Atomium, et enfin, 21 km de course à pied dans le parc de Laeken pour la version longue. Il existe aussi d'autres formules puisque la course propose deux distances (longue et standard) ainsi qu’une option relais.précisent les organisateurs.