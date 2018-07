Le 30 septembre, Océade fermera définitivement ses portes. Le parc d’attraction aquatique restera certainement dans la mémoire et le cœur des Bruxellois. Pendant 30 ans, Océade a offert les plaisirs de l’amusement et de la détente à 7.000.000 de Bruxellois, de Belges et de touristes étrangers. Océade offre un équipement hors normes : des toboggans spectaculaires, une piscine à vagues avec pluie tropicale, des jacuzzis et un espace sauna récemment rénové. Ce n’est pas pour rien qu’Océade est la troisième attraction touristique la plus visitée de Bruxelles.Dans ce cadre, quiconque souhaite acheter un petit bout de L'Océade pourra le faire via une grande vente aux enchères organisé par la plate-forme Troostwijk Auctions, qui vend les machines, l’équipement et les décors du parc aquatique. "C’est également l'opportunité de donner une seconde vie au matériel existant", expliquent les organisateurs.





© OCEADE



La vente aux enchères en ligne, organisée par Troostwijk, démarre ce 15 juin et se poursuivra jusqu’au 27 septembre. On retrouve parmi les éléments : la décoration dans l'esprit caraïbes et pirates du parc et de l’entrée, l’équipement aquatique comme les pompes, les filtres, les doseurs, les cuves, l’équipement des saunas comme les fours et les lumières, l’équipement de cuisine comme les friteuses, la chambre froide récente ou le lave-vaisselle, des équipements de bureaux ainsi que tous des objets promotionnels d’Océade. Une bonne partie de l’équipement est encore récent : les toboggans sont entièrement renouvelés entre 2008 et 2012, un nouveau vestiaire a été mis en place en 2014, un tout nouvel espace sauna a été créé en 2016 et matériel de cuisine est tout récent.



La société d’enchères organise un jour de visite pour les acheteurs intéressés le 25 septembre. Les marchandises pourront être collectées à partir du 4 octobre.



Comment participer à la vente aux enchères :

- Début de la vente aux enchères en ligne : 15 juin- Journée de visite : 25 septembre 2018, de 10 h à 16 h- Date de clôture : 27 septembre 2018- Collecte des biens : à partir du 4 octobre 2018- Adresse : Avenue du Football 3, à Laeken.