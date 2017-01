La plateforme d’hébergement de voyageurs Airbnb a toujours connu un beau succès en Région bruxelloise. Mais en avril 2016, le gouvernement bruxellois a voté une ordonnance qui encadre plus strictement l’hébergement touristique dans la capitale. Une décision prise suite, notamment, aux réactions virulentes du secteur hôtelier qui dénonçait une concurrence déloyale. Désormais, toute personne souhaitant mettre en location un bien à destination des touristes doit s’enregistrer auprès de la Région et le candidat exploitant devra fournir une série de documents précis et contraignants.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, 1.912 demandes d’enregistrement ont été introduites sur les 7.000 logements Airbnb que compte la Région. On parle ici du nombre de demandes, et non du nombre d’hébergements touristiques que cela représente. En effet, un dossier de demande correspond, pour une adresse donnée, à l’ensemble des hébergements de même catégorie exploités par un même exploitant. C’est ce qui est ressorti d’une interpellation du député bruxellois Johan Van den Driessche (N-VA) au ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort (PS), ce mercredi.

Ainsi, entre le 16 novembre et le 31 décembre, 116 dossiers ont été ouverts par les six inspecteurs chargés de procéder aux contrôles d’enregistrement des hébergements. "Ces enquêtes ont donné lieu à 127 visites sur place, car pour rappel, un dossier correspond à un ou plusieurs hébergements de même catégorie situés au sein d’une même exploitation", a répondu Rudi Vervoort.

En tout, 57 avertissements ont été émis aux contrevenants. Concrètement, un avertissement octroie la possibilité à l’exploitant en infraction de se mettre en ordre avant la verbalisation. "Il s’agit d’une souplesse que nous avons souhaitée dans les premiers mois de l’entrée en vigueur de la réglementation, mais ce système d’avertissement est voué à disparaître dans le moyen terme, ajoute Rudi Vervoort. Il ne faudrait en effet pas aboutir à une situation où des exploitants attendent cet avertissement pour initier les démarches d’enregistrement auprès de l’administration." À côté de ces chiffres, il convient de signaler que certains exploitants ont décidé de cesser la location de leur bien suite au durcissement de la législation.

Enfin, au 31 décembre 2016, 2 procès-verbaux avaient été établis. "Ces PV ont été transmis vers la cellule amendes administratives de la Région. Aucune amende n’a toutefois encore été infligée car les dossiers sont en cours de traitement", conclut Rudi Vervoort. En cas de non-respect de la nouvelle réglementation, les contrevenants s’exposent à une amende de 250 à 25.000 €.