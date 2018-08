La police juge la disparition de M. Pinato inquiétante. Elle lance un avis de recherche.

Le mardi 10 juillet 2018, Gioacchino Pinato, un homme âgé de 49 ans, a quitté le Home Baudouin situé rue de la Violette à Bruxelles. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

© D.R.



Monsieur Pignato mesure 1,65 m et est de corpulence mince. Il est chauve et a une mauvaise dentition. Cette personne a besoin de soins médicaux urgents. Si vous avez vu Gioacchino Pignato ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800.30300.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse suivante : avisderecherche@police.belgium.eu.