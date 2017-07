Lieux de rencontre, de dialogue, de débats culturels, les centres culturels ont des missions multiples et variées en Région bruxelloise, à l’heure où l’une des priorités des pouvoirs publics est d’améliorer le vivre ensemble, notamment dans les quartiers défavorisés.

Un établissement qui illustre cette dynamique est le centre communautaire maritime de Molenbeek situé rue Vandenboogaerde. "Ce centre a été créé il y a plus de 10 ans par des habitants du quartier. Nous organisons un tas d’activités, sportives ou culturelles, afin d’offrir un espace de rencontre aux habitants provenant des différentes communautés de Molenbeek", explique Fabio Checcucci, coordinateur au sein de l’établissement.

Outre l’aspect culturel, avec l’organisation d’expositions photo, d’un festival de cinéma ou la projection de films, ce centre organise des activités dans les quartiers, grâce notamment à des subsides communaux et régionaux pour lui permettre de développer ses activités.

Des activités qui, au fil des ans, sont toujours plus nombreuses et constituent un atout indéniable pour la vie de quartier, estime Jean-Louis Mahieux, membre du comité de quartier Le Maritime : "Il y a un manque d’activités culturelles à Molenbeek, alors que la demande est importante, y compris chez les jeunes. Les activités proposées par le centre communautaire permettent ainsi d’éviter le repli identitaire et offrent un espace de dialogue bien nécessaire."

Autre exemple: le centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles qui organise lui aussi un tas d’activités avec les écoles du quartier. "Nous proposons, par exemple, des pièces de théâtre à prix démocratiques, ou des cours de guitare gratuits durant tout l’été", fait valoir David Sonck, coordinateur de cette institution saint-gilloise.

Situé juste à côté du Brass (le centre culturel de Forest), le Wiels, le centre d’art contemporain créé il y a 10 ans, profite, lui, d’un rayonnement international, tout en ayant un réel ancrage local. "Nous organisons notamment des animations dans les écoles du quartier pour sensibiliser les jeunes à l’art et à la culture, explique Dirk Snauwaert, le directeur. De plus, notre établissement attire de nombreux touristes, ce qui stimule l’économie locale, tout en donnant une visibilité au bas de Forest, un quartier populaire actuellement en pleine mutation, avec de nombreux projets immobiliers qui voient le jour."