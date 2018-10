Le décumul intégral fait partie des grands débats qui animent le parlement de la Région bruxelloise ces derniers mois. Un bourgmestre peut-il cumuler son mandat communal avec une fonction de député ? Pour l’instant, une grande majorité d’entre eux le fait, et cinq comptent se représenter en mai 2019 en vue des élections régionales et fédérales.

En attendant le verdict (voir ci-dessous), les partis adoptent des opinions et règles en interne qui sont différentes. La proposition du décumul intégral est donc effective dans le règlement interne du PS, constitue un véritable cheval de bataille chez Défi et Écolo, et fait l’objet d’une (...)