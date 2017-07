Cela fait maintenant plus de trois ans que Bruxelles Mobilité a installé une piste cyclable sur le boulevard du Midi. Si les cyclistes s’en réjouissent, Sebastien Fernandez, gérant du magasin de bricolage Tapis Midi, voit rouge. En effet, il est devenu impossible pour les livreurs et les clients de décharger devant le commerce, situé à proximité de la Porte d’Anderlecht.

"J’ai perdu 40 % de ma clientèle", dénonce le patron. "Nous avons demandé à plusieurs reprises à la Ville de Bruxelles et à la Région bruxelloise de placer une zone de livraison mais, selon eux, ce n’est pas possible. Ils se renvoient la balle car le trottoir est situé sur le territoire de la Ville et la voirie dépend de la Région. Je dispose d’un petit parking de trois places mais seules les voitures peuvent rentrer, pas les camionnettes."

Un déchargement devenu totalement impossible avec la mise en place en ce début de semaine, par Bruxelles Mobilité, de blocs en béton de chaque côté de la piste cyclable pour lutter contre le stationnement sauvage suite à l’installation de la Foire du Midi.

Une décision, selon Bruxelles Mobilité, qui s’explique par plusieurs facteurs. "C’est une problématique qui dure depuis quelque temps déjà et qui n’est pas si simple. En réalité, installer une zone de livraison à cet endroit n’est pas possible pour des raisons de sécurité. Une zone de livraison ne peut pas être prévue à moins de 20 mètres d’un carrefour. Or ici ça serait le cas", commente la porte-parole Inge Paemen.

En voirie avec plusieurs bandes, le Code de la route permet de s’arrêter pour des livraisons pour autant que cela ne gêne pas la circulation. Une condition qui n’aurait pas été respectée, selon l’organisme régional de la mobilité. "La police était d’avis que les livraisons gênaient et dressait régulièrement des PV. C’est pourquoi une réunion a eu lieu avec la police du trafic. À l’issue de cette réunion, il a été décidé d’autoriser les arrêts, sauf pendant les heures de pointe. Un panneau le signalant a été placé", poursuit la porte-parole.

Dorénavant, les arrêts seront donc autorisés avant 8 h, entre 9 h et 15 h et après 19 h.