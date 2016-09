Bruxelles: crainte d’un retour des abattages à domicile lors de l'Aïd-el-Kébir

Bruxelles

"Le nombre d’inscriptions est vraiment très faible. C’est étonnant ! La vraie question est la suivante : Que font les autres ?" , lâche le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise en charge du Bien-être animal Bianca Debaets (CD&V), alors que seuls 655 Bruxellois de confession musulmane se sont inscrits, cette année, au site d’abattage régional mis en place pour l’Aïd-el-Kébir. Le nouveau système de méga-site unique et mécanisé, mis en place cette année par la Région, a suscité la méfiance d’une partie importante de la communauté musulmane. Une partie non négligeable des quelque 300.000 croyants de la capitale vont privilégier, ce lundi 12 septembre, le don à une famille pauvre, une alternative acceptée dans l’Islam, mais auront aussi recours à un abattoir fixe flamand. Mais plusieurs communes et mosquées craignent aussi le retour des abattages clandestins.

"La fête, cela ne consiste pas juste à manger du mouton. C’est bien plus que cela ! C’est un moment de convivialité et de partage en famille. Tout le monde va chercher le mouton, l’accompagne à l’abattoir. Ici, avec le nouveau système, on ne voit plus le mouton. C’est juste comme si on allait chercher un morceau de viande à la boucherie. Ce ne sera pas vraiment une fête cette année", lâche Resat Yirtik, qui préside l’Association des mosquées de Schaerbeek.

"On a parlé ces derniers jours avec nos fidèles. Ce qu’ils n’ont pas aimé, c’est la manière avec laquelle cela a été organisé. Vous payez le mouton, mais vous ne le voyez même pas ! Beaucoup de gens ont préféré cette année faire un don. Ils envoient par exemple 100 à 150€ à leur famille au Maroc ou à une association dans un pays pauvre", explique, de son côté, Jamal Habbachich, l’ancien président du Conseil des mosquées de Molenbeek.

L’année passée, une grande partie des musulmans de la capitale avait boycotté la fête de l’Aïd pour réagir à la décision de la Flandre et la Wallonie d’interdire l’égorgement des moutons n’ayant pas préalablement été étourdis dans les sites d’abattage temporaires situés sur leur territoire. Des décisions prises au sud et au nord du pays afin de se conformer à la nouvelle réglementation européenne, ce qu’a dû également faire cette année la Région bruxelloise. En finançant à hauteur de 225.000€ la mise en place d’un abattoir temporaire d’une capacité de 2.500 moutons, l’exécutif régional espérait donc être parvenu à concilier respect des rites musulmans et bien-être animal.

La formule se solde finalement par un échec, du moins cette première année. Au final, les 655 demandes d’inscription reçues par Anderlecht (146), Schaerbeek (114), Bruxelles-ville (192) et Molenbeek (203), les quatre communes impliquées à l’échelle de la Région, représentent à peine 30 % de la capacité du site. Du côté des communes de Schaerbeek et de Molenbeek, on explique désormais redouter une recrudescence du nombre d’abattages à domicile. "J’ai un certain nombre de fidèles qui m’ont déjà prévenu. Ils le feront comme à la ‘bonne époque’. C’est dommage. Le système mis en place depuis quelques années fonctionnait si bien", indique Resat Yirtik.





Pour les boucheries halal, la fête du mouton est un jour particulièrement rentable

"On reçoit de nombreuses demandes pour de la viande d’agneau dans le cadre de la fête du mouton. On ne tue pas les bêtes sur place et on refuse également les bêtes tuées à domicile par les particuliers. On les reconnaît très vite. C’est une pratique illégale et on ne découpe pas ces moutons-là. Chaque année, on reçoit pourtant des demandes en ce sens. Les abattages à domicile n’ont pas tout à fait disparu, même s’ils ont baissé ces dernières années", explique Sarah, 26 ans, qui travaille dans une boucherie halal située dans le quartier de la Chasse, à Etterbeek. "Il ne faut pas croire que découper un mouton à domicile est facile. Il faut des outils particuliers, surtout pour couper la bête au niveau du dos", ajoute-t-elle. Selon la jeune femme, le jour de la fête du mouton est particulièrement rentable pour les boucheries, mais pourtant moins qu’avant. "On a moins de demandes. Selon moi, c’est la crise économique qui peut être une explication", conclut-elle.





Annalisa Gadaleta (Ecolo-Groen), échevine molenbeekoise du Bien-être animal: "Le message n’était pas clair"

"Avant le début des inscriptions, les mosquées de la commune étaient inquiètes, car elles craignaient que la capacité du site soit insuffisante. Finalement, le nombre d’inscriptions est très faible, et les fidèles n’ont pas suivi. On a remarqué que le message sur ce projet régional n’était pas suffisamment clair du côté de la population. Un certain nombre de fidèles étaient en vacances au Maroc, ce qui n’a pas aidé".