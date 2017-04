Chaque année, de nombreux animaux sauvages et domestiques meurent sur nos routes. Malheureusement, très peu d’informations existent concernant le nombre exact et les lieux les plus dangereux.

En 2016, Natuurpunt, l’association flamande de défense de la nature, a seulement reçu 61 signalements d’animaux écrasés. Un chiffre qui ne reflète pas du tout la réalité. "Il ne s’agit que du sommet de l’iceberg. En réalité, beaucoup plus d’animaux meurent sous nos routes, mais ils ne sont pas enregistrés", déplore l’association.

Pour remédier à ce manque d’informations, l’association invite toute personne qui a observé un animal mort sur la route à encoder ses constatations sur un site internet.

Objectif du projet ? Établir un état des lieux les plus dangereux pour les animaux, afin de prendre des mesures spécifiques pour diminuer le nombre de victimes du trafic.

Il faut dire que la Belgique, et plus particulièrement la Région bruxelloise, figurent parmi les championnes européennes en matière de réseau routier. En effet, la Belgique compte en moyenne cinq kilomètres de route par kilomètre carré, ce qui fait de notre pays un des réseaux les plus denses d’Europe. La moyenne bruxelloise est encore plus haute, avec environ 11,7 kilomètres de route par kilomètre carré. Dans le même temps, la Région bruxelloise abrite de nombreux espaces verts naturels et artificiels qui sont malheureusement souvent entrecoupés par ces axes.

Parmi les mammifères, les principales victimes du trafic sont les chevreuils, les renards, les fouines et les écureuils. De nombreux hérissons sont également victimes de la circulation à cause de leur habitude de se rouler en boule, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

Du côté des oiseaux, ce sont les rapaces nocturnes qui sont les premières victimes du trafic. Les bordures de routes, généralement épargnées par les pesticides, constituent en effet une zone de chasse privilégiée pour ces oiseaux. Les oiseaux, qui ont un décollage assez lourd ou un vol assez lent et bas, sont les premières victimes du trafic. À partir de leurs postes d’affût, les rapaces n’ont pas le temps d’atteindre une hauteur suffisante pour éviter les voitures. En outre, ils sont souvent surpris par l’aspiration provoquée par les véhicules.

Des passages pour animaux en Forêt de Soignes

Le chantier de l’écoduc de Groenendael, pont vert sur le Ring de Bruxelles entre Waterloo et Léonard est en plein travaux. Le but du projet ? Décloisonner la Forêt de Soignes, où des parties de forêt sont isolées les unes des autres par le Ring, les routes et chemins de fer. Il devrait être terminé cette année.

Vu du dessous, l’écoduc de Groenendael ressemble à un pont classique si ce n’est qu’il est recouvert de terre et d’arbres. L’idée est simple : les animaux ne doivent pas remarquer qu’ils quittent les bois pour surplomber une autoroute.

L’écoduc fait partie du projet Life+Ozone, réalisé en partie grâce à des subventions européennes. Ces dernières années, plusieurs passages destinés aux animaux avaient déjà été tracés en Forêt de Soignes, notamment pour faciliter la migrations des batraciens.

Un deuxième écoduc est également prévu au-dessus du Bois du Laerbeek, à Jette.