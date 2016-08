Bruxelles: des plats sains livrés en moins de 20 minutes

Bruxelles

Basé à Ixelles, Kamoon est un restaurant virtuel qui propose des plats sains et gourmands livrés sans frais de livraison et en maximum 20 minutes (sinon, c’est gratuit). Pour l’heure, seules les personnes vivant dans un périmètre compris entre l’ULB, la place Louise, l’avenue de la Couronne et la place Brugmann peuvent en profiter. Mais à terme, l’équipe de Kamoon entend couvrir l’ensemble de la Région bruxelloise.

"Nous avons observé avec intérêt la récente tendance des livraisons à domicile et nous avons posé certains constats : les délais de livraison sont parfois importants et les frais de livraison sont contraignants lorsque l’on commande seul. Le choix des plats est trop large. Par exemple, même si l’on sait que l’on veut manger italien, il faut comparer les menus, les prix et les délais de livraison de plusieurs restaurants", énumère Karim Kheirat, cofondateur de Kamoon.

Les trois jeunes Bruxellois à la tête de Kamoon ont donc décidé de se lancer dans le secteur de la livraison de nourriture à domicile avec un modèle très différent de celui de Deliveroo ou de Take Eat Easy. En effet, Kamoon ne travaille pas avec des restaurants mais propose des plats concoctés par son propre chef : Joel Rammelsberg qui a notamment travaillé plusieurs années au restaurant WY aux côtés du chef doublement étoilé Bart De Pooter.

"Les plats des restaurants livrés par les autres plateformes ne sont pas toujours conçus pour être transportés par un coursier. Nous concevons tous nos menus en fonction de cette contrainte. Les légumes arrivent croquants, le saumon et la viande à point. Il y a des ingrédients à exclure : on ne livrera jamais de frites ou de soufflés tant qu’on n’a pas trouvé le bon moyen pour les transporter. Mais la créativité de notre chef permet de ne jamais ressentir un quelconque manque de produits", fait valoir Karim Kheirat.

Du saumon frais cuit à basse température avec des shitakés rôtis et des légumes marinés ou une choucroute et sa purée accompagnées de champignons et d’une sauce aux truffes. Alléchants, les menus sont concoctés à partir d’ingrédients de saison issus de circuits courts. Après une phase test qui s’est clôturée ce dimanche, les menus (rotatifs) de Kamoon seront proposés au public dans le courant du mois de septembre pour des prix compris entre 10 et 15€.