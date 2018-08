Une campagne a été lancée ce vendredi pour permettre au mamans d'allaiter sans gêne.

Les mamans peuvent désormais allaiter en toute commodité dans une vingtaine de bars et restaurants bruxellois. Bianca Debaets, la secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise et membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) chargée du Bien-être et de la Santé, ainsi que le groupe de sages-femmes mobiles "Wheel of care" ont lancé vendredi une campagne à cet égard. Plusieurs études montrent que seulement 50% des mamans osent allaiter dans des espaces publics. La pratique est encore trop souvent mal vue et nombre d'établissements horeca ne se déclarent pas ouvertement en faveur de l'allaitement. Cela a parfois pour conséquences que la maman est invitée à se couvrir ou est dirigée vers les toilettes ou carrément priée de quitter les lieux.

"L'allaitement maternel devrait être perçu comme un geste tout à fait normal par les établissements horeca car il n'y a rien de plus naturel que de donner le sein à son enfant", estime la secrétaire d'Etat Bianca Debaets à l'initiative de la campagne #breastfriend (#ami de l'allaitement).

Une vingtaine de bars et restaurants arborent dorénavant sur leur vitrine un autocollant indiquant que les jeunes mamans sont les bienvenues pour allaiter leur enfant. Outre ces stickers, l'opération offre aussi un coussin pour faciliter l'allaitement et une table à langer.

Les 20 établissements horeca qualifiés #breastfriend se trouvent sur le site www.breastfriends.brussels. L'allaitement maternel est également le bienvenu dans tous les centres socioculturels bruxellois.

L'année dernière, Bianca Debaets avait déjà lancé l'opération "Allaitement bienvenu" pour promouvoir l'allaitement en public.