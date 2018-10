Depuis le 1 er décembre 2017, les commerçants bruxellois n’ont plus le droit de distribuer des sacs de caisse en plastique à usage unique aux clients. L’occasion de faire un premier bilan sur le respect de cette législation. La députée Annemie Maes (Groen) a, dans ce cadre, interpellé la ministre de l’Environnement Céline Fremault (CDH) au Parlement bruxellois, hier en commission Environnement du Parlement bruxellois.

Il est ressorti que, depuis le 1er décembre 2017, plus de 100 commerces ont fait l’objet d’un contrôle en matière d’interdiction d’emploi des sacs plastiques à usage unique, mais aucun procès-verbal n’a, pour l’heure, été dressé, Bruxelles Environnement privilégiant le dialogue avec les commerçants en infraction. "Bruxelles Environnement n’emploie pas systématiquement la répression lorsque ses inspecteurs constatent des infractions à l’environnement. Ceux-ci préfèrent convaincre les entreprises d’adopter un fonctionnement respectueux des législations environnementales par l’information et le dialogue, en adressant notamment un avertissement aux personnes ne respectant pas la législation", a expliqué Céline Fremault.

Par ailleurs, aucun inspecteur de Bruxelles Environnement n’est spécifiquement affecté au contrôle de l’interdiction des sacs en plastique. "Les contrôles s’effectuent de deux manières. Soit par des actions coup-de-poing menées auprès des commerces ambulants sur les marchés hebdomadaires et dans les commerces avoisinant ces marchés, soit via des contrôles réalisés dans les commerces par les inspecteurs de Bruxelles Environnement, par exemple dans le cadre du contrôle des dispositions en matière de tri et de gestion des déchets non ménagers", poursuit Céline Fremault (CDH).

"Concernant les contrôles réalisés par les communes, aucun procès-verbal relatif à cette interdiction rédigé par un inspecteur communal n’a été transmis à Bruxelles Environnement conformément au code de l’inspection." Une réponse jugée peu satisfaisante par Annemie Maes, qui souhaite voir les contrôles renforcés. "Je comprends que la Région bruxelloise ait laissé une période de transition de trois mois afin de permettre aux commerçants de liquider leurs stocks de sacs plastiques à usage unique, mais à un certain moment, il convient d’intensifier les contrôles et de réprimander les contrevenants. J’entends que seulement 100 commerces ont été contrôlés depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction, mais ce n’est rien pour une ville comme Bruxelles !" s’insurge la députée.

"De plus, j’apprends qu’il n’y a aucun inspecteur expressément affecté à cette tâche au sein de Bruxelles Environnement, or il faudrait selon moi au moins une personne de référence chargée de la vérification du respect de cette législation. Comment veut-on faire changer les mentalités si les contrevenants ne sont pas sanctionnés ? Les sacs plastiques constituent un véritable problème écologique à l’échelle mondiale. Le fait de procéder à l’interdiction est un premier bon pas en avant, mais sans répression cela n’a pas d’intérêt." D’autant que "l’on voit encore régulièrement des commerçants distribuer des sacs en plastique, et tous ne semblent pas être au courant de cette interdiction".

Pour rappel, les autres types de sacs plastiques très légers, comme ceux utilisés pour les fruits et légumes, sont, eux, interdits depuis ce 1er septembre.