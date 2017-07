"La situation est dramatique ! La moitié des patrouilles ne peuvent plus être réalisées dans les grandes gares bruxelloises, faute de personnel suffisant."

Alain Kestemont (Défi), conseiller de police de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) et Fabian Maingain (Défi), député bruxellois, tirent la sonnette d’alarme. Ils déplorent le fait que la police des chemins de fer, chargée de la sécurisation des stations de métro et gares bruxelloises, subisse un manque criant de personnel.

Résultat, ce sont les militaires et les policiers des zones locales qui doivent venir en renfort, "alors que ce ne sont pas leurs missions de base", s’insurgent les élus amarante. "Suite aux évolutions de l’environnement métro/ferroviaire, il n’est plus possible de remplir nos missions de base, à savoir assurer la sécurité des voyageurs sur notre terrain d’action, notamment par une présence policière effective, une intervention rapide et efficace et une rédaction de procès-verbaux de qualité dans les temps impartis", explique la direction de la police des chemins de fer de la Région bruxelloise au directeur de la police administrative de la police fédérale dans une note que La DH s’est procurée.

Il est ainsi demandé à l’autorité fédérale d’augmenter le cadre organique de cette police afin de pouvoir répondre à l’insécurité croissante dans les gares. En effet, le fait que le nombre de patrouilles soit en constante diminution engendre un risque croissant de créer des zones de non-droit à l’intérieur des gares bruxelloises massivement fréquentées.

"Concrètement, la police des chemins de fer de la Région bruxelloise souffre d’une sous-capacité de près d’une unité de personnel sur quatre !", s’insurge Alain Kestemont. "Aujourd’hui, on enregistre 290 membres du personnel dans le cadre organique. Or, après le retrait des unités en congé de maladie, en accidents de travail, suspendus disciplinairement, en détachement, en congé de maternité ou en interruption de carrière, il ne reste plus que 231 membres au sein de l’unité pour répondre aux nombreuses missions de sécurisation."

Il est, selon lui, impossible de maintenir la présence à long terme des militaires dans les gares et les stations de métro et de prémétro. "Le maintien des militaires dans cette fonction se fait au détriment de leur entraînement, absolument indispensable pour maintenir leur niveau de compétence pour leurs missions spécifiques", explique Fabian Maingain. "Il est donc primordial de libérer les militaires engagés dans la sécurisation des gares et de donner à la police des chemins de fer de la Région bruxelloise la capacité nécessaire pour mener à bien ses missions de sécurisation."

Contacté, le cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) est conscient de cette problématique et une réforme est actuellement à l’étude afin d’augmenter, à terme, le cadre organique de la police des chemins de fer. Les grands axes de cette réforme n’ont toutefois pas été communiqués.