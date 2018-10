La première scan car de la ville de Bruxelles commencera à verbaliser dès la semaine prochaine. Fini donc la voiture Berlingo qui a servi de test.

Place dès lundi à la nouvelle Volkswagen électrique qui sillonnera les rues du Pentagone. "Le premier véhicule est totalement prêt et circulera à partir de la semaine prochaine dans le centre historique de Bruxelles. La seconde voiture suivra d’ici une période de trois semaines. Elle a été livrée, mais il faut encore déplacer le système de caméras de la Berlingo test sur le nouveau modèle. Il est le même pour les deux véhicules", explique Alex Geraerdts, directeur de la cellule stationnement de la Ville de Bruxelles.

La voiture, de couleur blanche, contrôlera comme prévu entre 1.500 et 1.600 voitures par heure comme annoncé avant le test concluant, débuté en mai dernier.



"Les images sont correctes et le taux de reconnaissance est très fort. Le test s’est donc bien passé. Elle ne sera pas banalisée et les caméras sont sur le toit. Il y aura un logo de la Ville et une indication scan car. On est totalement transparent par rapport aux gens. On veut montrer notre présence", raconte Alex Geraerdts.

Le personnel a aussi pu se former durant la période de test. Les contrôleurs seront seuls dans les véhicules comme l’explique Alex Geraerdts. "Au total, il y aura donc deux personnes de chez nous dans les voitures. Les autres continueront le travail comme maintenant. Ils ont pu être formés. À tour de rôle, nos contrôleurs pourront travailler avec les scan car."

Le taux de personnes en infraction ne devrait pas varier, comme l’indique le directeur de la cellule stationnement de la Ville. "Il faut faire la différence entre le taux et le nombre exact de verbalisations. On a vu lors du test que globalement le taux était d’un quart de personnes en infraction. Il y a beaucoup de monde qui dispose d’une carte de stationnement dans le secteur. Le pourcentage est équivalent à ce qu’on constate chez les agents. Le nombre absolu, en revanche, va augmenter. C’est normal puisque plus de véhicules seront contrôlés."

Pour rappel, la scan car s’attaque aux infractions liées au règlement communal de stationnement. La police reste compétente en ce qui concerne les infractions au Code de la route. Pour ceux qui se seront fait photographier en faute, il faudra attendre entre 5 à 6 jours avant de recevoir le courrier pour régler l’amende.

Environ 40 contrôleurs actuellement

Le système des scan-car n’aura pas d’impact sur l’emploi, confirme Alex Geraerdts, directeur de la cellule stationnement de la Ville de Bruxelles. Aujourd’hui, il y a une quarantaine de contrôleurs dans le service. Entre 25 et 26 personnes, en fonction des aléas, se trouvent d’ailleurs de façon permanente sur l’entièreté du territoire de la Ville de Bruxelles. Environ 7 personnes sont quant à elles présentes dans le secteur du Pentagone.



"La scan-car va nous permettre de plus cibler certains endroits où l’on aura constaté une recrudescence par exemple. Elle va nous aider dans notre travail. Elle va permettre également un contrôle plus équitable car actuellement, il est impossible pour nos contrôleurs de couvrir la totalité du territoire", explique le directeur de la cellule stationnement de la Ville de Bruxelles.