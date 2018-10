Elle intègre le temps d'attente et l'offre des autres opérateurs de transport public qui circulent à Bruxelles.

La Stib lance sa toute nouvelle application mobile qui se veut plus complète, personnalisable et utilisant la géolocalisation. La société veut ainsi en faire un outil gratuit indispensable pour tous les utilisateurs des transports publics à Bruxelles. L'information en temps réel étant au coeur de ses objectifs, il devenait indispensable d'updater l'application qui datait de 2010.

Au programme: un nouveau design mais surtout de nouvelles fonctionnalités. La navigation se veut plus claire et intuitive. Et il est maintenant possible de chercher un itinéraire dans l'application et de combiner, grâce à la géolocalisation, cette recherche avec le temps d'attente en temps réel aux arrêts les plus proches. Plus besoin de surfer sur une autre application donc, tout est centralisé.

La recherche d’itinéraire propose un parcours étape par étape aux voyageurs, depuis leur position actuelle jusqu’à la destination souhaitée. Elle inclut le temps de marche à pied et intègre l’offre des autres opérateurs de transport public qui circulent à Bruxelles.

Parmi les nouvelles fonctionnalités figure encore la possibilité de créer des favoris (adresses, lignes, arrêts) et d’obtenir des informations personnalisées en fonction de ses habitudes d’utilisation (perturbations, lignes fréquemment utilisées, recherches récentes, etc.).

La nouvelle application comprend également des informations utiles aux personnes à mobilité réduite. L’accessibilité des lignes y est disponible, soit sur une carte, soit dans le détail d’une ligne et d’un arrêt.

Cette nouvelle application est encore appelée à évoluer dans les mois à venir en fonction de l’expérience vécue par les utilisateurs. L’ajout de fonctionnalités est également prévu, à commencer par la possibilité de consulter le solde de sa carte Mobib et de recharger en ligne son abonnement.



La nouvelle application "Stib-MIVB" est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Il ne s’agit pas d’une mise à jour, mais bien d’une nouvelle application, indépendante de la première.