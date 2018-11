Une technique d'escroquerie de plus en plus courante...





"Il arrive que des individus se fassent passer pour des employés des compagnies d’eau, gaz ou électricité ou pour des policiers. Pour vous prémunir, sachez reconnaître les attributs du vrai policier : le logo de la police sur sa tenue, le nom sur la poitrine (souvent), une arme de service à la taille (sauf pour certains agents de police) et, pour les policiers en civils, un brassard avec le logo de la police. Dans absolument tous les cas, un vrai policier dispose de la carte de légitimation avec photo, nom et matricule. Vous êtes bien sûr en droit de demander de vous la présenter. Seul ou accompagné, le vrai policier ne demande jamais d’argent en cash. Il ne démarche pas non plus auprès des habitants pour la vente de revues, d’autocollants ou de cartes de soutien", explique la zone de police sur les réseaux sociaux.

De plus en plus, des individus se font passer pour des faux policiers afin d'escroquer des riverains. C'est pourquoi la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert) met en garde la population contre cette technique courante.