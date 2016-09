Bruxelles: le Bouledogue, chien le plus volé en 2015

Bruxelles Bruxelles

Le mardi 22 décembre 2015, Puce, le Bouledogue anglais de Jennifer, une Bruxelloise de 29 ans, échappait à la vigilance de sa maître. "Je sombre dans la dépression", nous confiait-elle à l’époque. Neuf mois plus tard, Jennifer n’a toujours pas retrouvé son animal.

Beaucoup de Belges ont vécu la même mésaventure. Ainsi, 29 chiens ont été volés en Région bruxelloise l’an dernier, selon des chiffres communiqués par DogID. Ces chiens sont souvent revendus à des particuliers, et peuvent représenter un juteux business en étant très rentables. La race de chien la plus volée l’an dernier est le Bouledogue français, avec 5 vols recensés. Suivent les Chihuahuas et le Berger allemand.

"S’ils sont volés, c’est souvent dans un but de reproduction. Ils sont gardés quelque part, et après environ cinq portées, le voleur le relâche. L’animal peut également être remis en liberté s’il est trop vieux, ou stérilisé, car il n’est alors plus rentable", explique Ludivine Nolf, responsable communication du refuge Veeweyde à Anderlecht. "On a déjà eu le cas d’un petit Yorkshire de 13 ans qui a été volé et retrouvé deux jours plus tard car il était trop vieux".

Ludivine Nolf relate également le cas, récurrent dans son refuge, où une personne bien intentionnée voit un chien attaché à l’extérieur d’un magasin et pense qu’il est abandonné. Il l’amène alors au commissariat de police, ou directement au refuge, en pensant bien faire, alors que le propriétaire de l’animal était simplement occupé à faire ses courses. "Statistiquement, 70 % des chiens égarés qui sont déposés dans notre refuge sont restitués à leurs propriétaires, parfois après quelques années, lorsque les propriétaires ont déjà fait leur deuil", ajoute-t-elle.

Le refuge Veeweyde émet une série de recommandations afin d’éviter pareille mésaventure. "Il faut éviter de laisser un chien attaché seul dans la rue. On conseille de le faire systématiquement identifier au moyen de puce, et de lui mettre une médaille autour du cou avec les coordonnées du maître, surtout sur les lieux de vacances, et ne pas le laisser en liberté dans un jardin visible depuis la rue, surtout pour les chiens à la mode comme le Chihuahuas ou le Yorkshire, qui sont très prisés", précise Ludivine Nolf.

Du côté des chiens égarés en Région bruxelloise en 2015, on recense 9 Jack Russell, 8 Chihuahuas, 6 Yorkshire, 4 Bichons maltais et 3 Bergers allemands. "C’est déplorable de constater qu’il y a eu autant de chiens perdus ou volés l’année dernière en Région bruxelloise. Ce sont autant de situations dramatiques pour des familles entières qui perdent ainsi la trace d’un être cher à leurs yeux, a commenté Bianca Debaets.





Bianca Debaets, secrétaire d’état au Bien-être animal (CD&V): “Un enregistrement obligatoire !”

“Je ne peux que rappeler l’importance de l’identification et de l’enregistrement obligatoires des chiens, surtout dans un contexte urbain. Nous sommes en train d’étendre cette obligation vers les chats. Actuellement c’est en vigueur pour les nouveaux-nés ou ceux changeant de propriétaire, mais à terme ce le sera pour tous les chats. Nous travaillons sur une base de données commune aux trois Régions car évidemment, les chiens et les chats ne connaissent pas de frontière.”