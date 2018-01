Le chômage en région bruxelloise a baissé sur base mensuelle pour la 38e fois consécutive, s'établissant à 16,4%, annonce Actiris.

Le chômage des jeunes enregistre quant à lui sa 55e diminution consécutive, s'élevant désormais à 24,3%. Le nombre de demandeurs d'emploi à Bruxelles atteignait 91.091 le mois passé, soit une baisse de 894 unités par rapport au mois précédent (-1%), et de 5.645 unités en comparaison avec décembre 2016 (-5,8%). La chute du taux de chômage chez les jeunes (moins de 25 ans) est plus marquée, avec une diminution de 569 demandeurs d'emploi sur base mensuelle (-5,6%) et de 1.076 personnes sur base annuelle (-10,1%).

Parmi les quelque 90.000 demandeurs d'emplois figurent 25.011 "chercheurs d'emploi inscrits librement ou obligatoirement", qui comprend notamment les exclus des allocations de chômage et les personnes ne disposant d'aucun revenu de remplacement. Actiris indique que 14.509 offres d'emploi ont été reçues en décembre, la majorité d'entre elles (7.438) via le Forem et le VDAB dans le cadre de la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi.