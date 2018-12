Commencés fin 2016, les travaux devraient donc être terminés d'ici la fin de l'année 2020.

Un peu moins de deux ans après le début des travaux du piétonnier lancés sur les boulevards du centre, en plein cœur de Bruxelles, le chantier en est aujourd'hui à mi-parcours. Les premiers résultats sont visibles, principalement entre De Brouckère et la Bourse. Beliris, qui est en charge du projet, estime que les travaux sont terminés à moitié, soit deux ans après leur lancement à la fin de l'année 2016. De quoi garder bon espoir que le reste sera aussi réalisé en deux ans, si tout va bien, pour une fin définitive du chantier prévue fin 2020.

La place De Brouckère avant. © Beliris



En tout, 28 millions d'euros ont été engagés dans les travaux, sans compter les suppléments de frais pour accélérer certaines parties du chantier (pris en charge par la ville). En tout, 18 millions étaient à charge de Beliris, 6 millions payés par la Ville de Bruxelles et 4 millions par Bruxelles-Mobilité. Une collaboration saluée par le vice-premier ministre Didier Reynders (MR), chargé de Beliris.

Depuis la place De Brouckère jusqu'à la rue Plattesteen, au-delà de la Bourse, les boulevards centraux sont interdits au trafic routier depuis le 29 juin 2015. Après plusieurs péripéties politico-urbanistiques, le chantier de transformation physique de cet espace en zone piétonne, par Beliris, a démarré en septembre 2017, après une première phase de travaux préparatoires de renouvellement des équipements des impétrants.

Les différentes phases du chantier. © Beliris



Les travaux ont été divisés en quatre phases. Les deux premières phases, sont en grande partie terminées. La partie située entre la place De Brouckère et la rue Gretry et ensuite la rue Marché aux Poulets est terminée depuis l'automne dernier. Le tronçon entre la rue des Teinturiers et la place Fontainas qui réserve un axe central au trafic routier à vitesse réduite est achevé depuis peu. La phase 1 devrait être complètement terminée en mars prochain.

En ce qui concerne la place De Brouckère (la phase 2), les travaux devraient être terminés d'ici le printemps, pour autant que la rénovation de la station de méro soit achevée. À terme, la place De Brouckère sera laissée relativement vide, à l'exception de quelques arbres, d'une fontaine et de mobilier urbain, afin d'en faire un espace multifonctionnel. Les deux voies latérales seront réservées à la circulation lente, histoire de permettre aux véhicules d'assurer les livraisons, les déménagements et les interventions de secours, notamment.

La première phase du piétonnier sera complètement terminée en mars. © Beliris



Dès la fin des Plaisirs d'Hiver, ce sera au tour de la place de la Bourse (la phase 3) de faire peau neuve. Une grande esplanade déserte permettra d'accueillir différentes manifestations ou événements. Après l'été, les travaux commenceront dans la dernière phase, à la place Fontainas. Aujourd'hui exploitée comme carrefour automobile, elle est vouée à devenir un square arboré avec des pelouses vallonnées afin d'en faire un espace de détente. La face du piétonnier sera donc complètement changée. Rien qu'au niveau de la verdure, on passera de 300 à 3000m² d'espaces verts, sans compter les 9000m² de la place Fontainas.

Le projet passe de 300 à 3000m² d'espaces verts. © Beliris

Le bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS), se félicite des améliorations que le piétonnier va apporter en matière de qualité de vie. "On ne se rend pas compte mais cela apporte un calme qu'on ne connaissait pas. On sait se parler, se détendre. On prend même le temps de se promener, de lever la tête et de redécouvrir les belles façades qui bordent le piétonnier."

Beliris prévoit qu'en juin prochain les travaux soient terminés à 70%.