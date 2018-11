Vias a comptabilisé le nombre de tués et d'accidents graves entre 2014 et 2017.





Si c'est le ring de Charleroi qui comptabilise le plus grand nombre de tués en moyenne par 100km, le ring de Bruxelles (R0) arrivent lui aussi dans le haut du classement des autoroutes qui comptent le plus grand nombre de tués et de blessés grave par 100km.





En effet, entre 2014 et 2017, le ring a connu 210 tués ou blessés graves, toujours sur une portion de 100km. Ces chiffres ressortent d'une étude menée par Vias sur cette période de quatre ans, explique ce matin Sudpresse. Afin de comparer les différents tronçons, toutes les chiffre ont été ramenés à une distance de 100km.







"Les rings sont de grands axes de pénétration où il y a souvent des embouteillages. Autour de Bruxelles, on a souvent peu l'occasion de rouler vite en journée à cause de la densité de trafic. Les accidents graves surviennent à un autre moment", explique Benoît Godart, porte-parole de Vias, dans les colonnes de Sudpresse.