Le tapis de fleurs revient sur la Grand-Place de Bruxelles le 16 août prochain.

Plus de 500.000 fleurs seront installées en moins de quatre heures par une centaine de bénévoles.

Soit un tapis d'une surface de plus de 1.800 mètres carrés de bégonias, de dahlias, d'herbe et d'écorces d'arbre. "En 2018, la Grand-Place de Bruxelles célèbre également son vingtième anniversaire en tant que site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Et quoi de mieux de fêter cela avec des fleurs ! A cette occasion, il y aura une surprise florale supplémentaire près de la Grand-Place", détaille le communiqué.

Le montage du tapis de fleurs aura lieu le 16 août entre 8 h et midi. L'ouverture officielle est prévue à 22 h. Un spectacle son et lumière sera organisé les 17, 18 et 19 août à 21 h 30, 22 h et 22 h 30. Pour la vue panoramique du balcon, c'est 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de dix ans). Tickets en vente dès le 17 mai via www.flowercarpet.be ou à l'entrée le jour de la visite. La Grand-Place est librement accessible durant tout l'événement.