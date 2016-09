Bruxelles: le tireur de la place Liedts s’est rendu

Bruxelles

Le tireur qui a ouvert le feu sur un homme vendredi vers 22 h 15 dans la rue des Palais, du côté de place Liedts, à Schaerbeek, s’est finalement rendu à la police dans le courant de la nuit. Une information confirmée par Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Selon nos infos, l’intéressé n’a pas manifesté le moindre regret pour ses faits et gestes. Au contraire, il a en substance expliqué qu’il avait voulu joué au justicier face à un voisin qui harcèle le quartier et avec lequel il a déjà eu moult soucis.

Et s’il a décidé de se livrer, c’est parce qu’il savait que les enquêteurs parviendraient à l’identifier !

La victime née en 1977 a essuyé quatre ou cinq coups de feu et elle été atteinte au niveau de ses deux jambes. Ses jours étaient au départ considéré comme en danger. Elle est bien connue des services de police pour des faits de vols et de stupéfiants. Le tireur né en 1976 est aussi connu mais on ignore pour quel type de faits.

Plus tôt dans la soirée, toujours vendredi, vers 20 h 30, une sanglante agression a également eu lieu dans la rue des Palais, à cinquantaine de mètres des lieux où ont ensuite été tirés les coups de feu. Trois ressortissants roumains avaient alors agressé l’un de leur compatriote.

La victime a été saignée au couteau sur quasiment toute la largeur de son dos à hauteur des omoplates, mais ses jours n’étaient heureusement pas en danger. Il s’agissait du petit ami d’une… prostituée.