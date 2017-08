Le tunnel Rogier a été fermé mardi en fin d'après-midi à la suite de la chute de débris de pierre venus du chantier en surface, a indiqué vers 17H30 la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry. La circulation de ce côté de la petite ceinture est à l'arrêt. Les tunnels Botanique et Rogier en direction de la Basilique ne rouvriront pas avant mercredi matin 06H00. Entre minuit et 06H00, les deux sens de circulation seront fermés. De gros travaux sont en cours au niveau de l'étanchéité du tunnel Rogier. Ce mardi après-midi, les interventions étaient particulièrement importantes. Dans le cadre de ce chantier, des débris sont tombés dans le tunnel Rogier, qui a immédiatement été fermé.

"Cela peut arriver. C'est comme dans le tunnel Stéphanie, lorsque de gros travaux ont été effectués et que la partie du tunnel en exploitation a dû être fermée à cause de dégagements de fumée", explique Camille Thiry. "Ici, tout le tunnel Rogier reste ouvert 24 heures sur 24 malgré les importantes interventions en surface. Dès qu'on a constaté ces débris, on a fermé le tunnel pour éviter le moindre problème avec les usagers".

La sécurisation est en cours par les entreprises concernées. Des inspections vont être faites. Des mesures vont être prises pour éviter à l'avenir ce type de désagréments. Ces mesures de prévention justifient la fermeture du tunnel jusqu'à mercredi matin, selon Bruxelles Mobilité.