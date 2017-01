Ce lundi, c’était au tour de la ministre bruxelloise de l’Environnement de présenter ses bons vœux à la presse. Et Céline Fremault (CDH) a choisi l’Abbaye de la Cambre afin d’annoncer le thème retenu pour l’année 2017 : la Nature en ville qui succède ainsi à la thématique Good Food dont la stratégie visant à développer un système alimentaire durable se poursuivra dans le courant de cette année.

L’humaniste en a profité pour dresser un bilan non exhaustif de son action à mi-mandat en citant notamment la relance de l’allocation-loyer, le parcours d’intégration obligatoire, l’ouverture des primes Énergie aux collectivités sans oublier les diverses mesures en matière de survol : nouveaux sonomètres, fin de la tolérance pour le bruit excessif des avions, etc.

Et d’annoncer les dossiers majeurs en 2017. Parmi ceux-ci, on retrouve la réforme des allocations familiales dont Céline Fremault a la charge en cogestion avec Pascal Smet (SPA). Pour rappel, le système d’allocations familiales a été transféré aux régions dans le cadre de la Sixième réforme de l’État.

Alors qu’il existe actuellement 730 montants possibles au niveau fédéral en raison des nombreux suppléments particuliers existants (pour les veufs, les handicapés, les parents isolés…), l’un des objectifs de la ministre Fremault sera de simplifier le dispositif.

Toujours au cœur de négociations, le montant de base pour le premier enfant sera revu à la hausse, la première naissance étant celle qui génère des coûts plus importants. Par contre, la réforme doit être neutre budgétairement car la Région dispose toujours de la même enveloppe de 820 millions d’euros par an pour les allocations familiales et le financement du nouvel organisme d’intérêt public (OIP) Iriscare.

Après avoir étoffé la base de données sur les familles bruxelloises et leurs revenus héritée du Fédéral, le cabinet de la ministre Fremault procède actuellement à des simulations afin d’opter pour le modèle adéquat. Si aucun blocage ne survient au niveau politique, celui-ci pourrait aboutir d’ici le printemps. Précisons que rien ne changera pour les familles ayant déjà des enfants car il s’agit d’un droit acquis.