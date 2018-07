Bruxelles Les Bains et la Foire du Midi constituent les deux grandes attractions estivales de la capitale, en famille la semaine, entre potes les soirs de week-ends. Ces deux événements bruxellois brassent large, en plein cœur de la capitale.

Churros, cornets de frites, hamburgers ou boissons fraîches… Bien que très différents, les deux événements proposent un panel de nourriture finalement très similaire. Si Bruxelles Les Bains propose des stands de cuisines du monde, la gastronomie foraine est tout de même bien présente le long du canal.

Même nourriture mais pas toujours au même prix ! Les churros sont, par exemple, beaucoup plus chers sur le site balnéaire qu’à la foire. "On vend nos churros plus chers sur nos événements qu’en magasin", explique la vendeuse de Los Churros, unique stand qui propose ces pâtisseries à Bruxelles Les Bains. 6 € pour quatre churros, 10 pour cinq et 15 € pour dix pièces, c’est le prix - fort ! - saisonnier que payent les visiteurs. À la foire, en revanche, on en aura le double pour le même prix.

Mais la plage éphémère se rattrape dans un autre domaine que la nourriture : les activités. Alors que toute attraction ou presque coûte cinq euros à la Foire du Midi, la plupart des activités de Bruxelles Les Bains sont gratuites ou à mini-prix.

Pour louer un terrain de sport, que ce soit du volley, du basket ou encore une table de ping-pong, le prix varie de 50 centimes à 1 euro, en fonction du nombre de personnes et du temps de location.

L’événement propose aussi des cours de danse gratuits, des diffusions de films en plein air et des concerts. À la foire, en revanche, la moindre attraction est payante.

Au niveau des boissons, on reste par contre dans la même gamme de prix. Les deux proposent des breuvages en tout genre, du granita fruité au cocktail, en passant par la bière spéciale.

De manière générale, un soft ne dépasse jamais les 2 euros, un cocktail approche les 6 euros et une pils coûte environ 2 euros.

Finalement, ces deux événements aux ambiances différentes se rejoignent pour la plupart des prix et offrent un menu varié de nourriture et d’activités.

À vous de décider si vous préférez la douceur du bord du canal ou alors les sensations fortes de la Foire du Midi.