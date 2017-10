Destinées aux personnes se trouvant en situation de précarité, les épiceries sociales continuent de gagner du terrain en Région bruxelloise. Rien qu’au cours des cinq dernières années, sept magasins du genre ont vu le jour à Etterbeek, Ixelles, Auderghem, Jette, Saint-Josse, Berchem-Sainte-Agathe et tout récemment à Anderlecht.





Installée, pour sa part, en plein cœur des Marolles depuis 2014, l’épicerie sociale Les Capucines donne accès à plus de 300 familles par an à des produits alimentaires et non alimentaires de qualité à moindre prix. Grâce à un partenariat avec une grande enseigne, l’épicerie récupère des invendus tout en ayant la possibilité de tout de même commander certains produits de base.





Âgée de 62 ans et souffrant de problèmes de santé, Barijé trouve ici tout ce dont elle a besoin, et même plus. "Je m’octroie un petit plaisir par mois. Comme les prix sont plus bas, je peux me permettre d’acheter certains produits que je n’aurai jamais pu acheter en grande surface, comme du saumon", confie la retraitée, qui effectue pourtant encore du bénévolat auprès des sans-abri.





Maman de deux enfants, Barijé vit désormais seule en logement social. "On peut dire ce qu’on veut, les médicaments ne sont pas gratuits. Je me fais un budget par mois pour la nourriture et j’essaie de m’y tenir mais ce n’est pas facile", poursuit-elle.





Outre les personnes isolées, Les Capucines voient défiler de nombreuses familles au sein du magasin. "330 familles étaient inscrites en 2016 et ici, fin septembre, on était déjà à 400 familles. Pour pouvoir faire ses courses ici, il faut être suivi par un service social extérieur avec lequel nous sommes partenaires. Les personnes peuvent venir durant un à trois mois et parfois cela est renouvelable un an. Ensuite, il est obligatoire de faire une pause de six mois afin d’assurer un certain roulement", détaille la directrice Emilie Many.





Afin de minimiser le gaspillage, tous les invendus de l’épicerie sont redistribués dans des restaurants sociaux et autres institutions venant en aide aux plus démunis. "Ce circuit permet à un maximum de personnes d’en bénéficier", conclut la directrice, qui a décidé de lancer des ateliers pour apprendre aux clients à mieux se nourrir (voir ci-contre).