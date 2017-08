Mercredi, aura lieu la 709e plantation du Meyboom. Mais un autre rendez-vous, désormais bien ancré dans l’agenda folklorique, est la journée académique organisée le samedi précédant la Saint-Laurent, jour de la grande fête reconnue patrimoine immatériel de l’Humanité par l’Unesco où l’arbre doit être planté avant 17h au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables sous peine de voir les Louvanistes récupérer cette tradition.

Si les concitoyens de Louis Tobback ne doivent pas pointer le bout du nez le 9 août, ils sont en revanche les bienvenus à cette journée académique au cours de laquelle ils clôturent le petit défilé qui, cette année, est parti du Café La Madeleine, dans le centre-ville. On aura pu apprécier à l’avant du cortège un nouveau et charmant petit groupe : les Meybloemekes, lesquelles distribuent les fleurs de la charrette aux passants.

À 13h30, les différentes sociétés, Compagnons de Saint-Laurent en tête, faisaient leur entrée dans la salle des Milices de l’hôtel de ville de Bruxelles; place aux discours du président Jean-Louis Gekiere et de Jean Vanderhaeghen (pour les Bûûm-droegers) et aux récompenses, toujours un grand moment de zwanze.

Parmi les récipiendaires, Boule, le charmant bonhomme qui grimpe dans l’arbre pour y accrocher le drapeau belge. "Ce sera la cinquantième et dernière fois que je l’accroche", souligne ce bûûmdroeger, le seul dispensé de porter l’arbre. "C’est un peu normal, non ? J’ai quand même 78 ans. Il faut que je garde des forces pour grimper. Quand ils abattent l’arbre, ils coupent ensuite les branches en laissant des petits bouts le long du tronc pour me permettre de monter", explique l’un des derniers authentiques Basfonistes, qui a connu cinq Meyboom d’avant-guerre. "Durant la guerre, les Basfonistes allaient vite planter un petit arbre en stoemelings au nez et à la barbe des Allemands."

Boule, de son nom complet Henri Van Huffelen de la rue de Schaerbeek de l’impasse Deppekens - "mes titres de noblesse" - a déjà désigné son successeur mais il garde le nom secret.

Sachez enfin que si vous venez assister au Meyboom mercredi, divers éléments ont reçu un coup de neuf, comme le détaille Christian Fleurs Reith, compagnon de Saint-Laurent responsable du patrimoine : "La Roue de la Fortune (dont la présence est attestée depuis 1880 au moins) a été repeinte aux couleurs de la ville de Bruxelles; le groupe des Chevaux Godet est restauré; un géant, Jefke , a lui aussi été entièrement remis à neuf, reconnaissable à son costume jaune et bleu et à sa casquette."