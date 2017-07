Les home invasions sont aujourd’hui de moins en moins observés en région bruxelloise. L’ensemble des zones de police présente un bilan en baisse de 34 % en 2016 par rapport à 2015.

Ces cambriolages tout à fait particuliers sont considérés par les forces de l’ordre comme un vol avec violence. L’infraction est commise dans le domicile en présence des propriétaires. Les malfrats doivent préméditer un contact avec les habitants pour qualifier ce vol comme un home invasion. "Cela peut se rapprocher d’une certaine façon au tiger kidnapping. Bien entendu, il n’y a pas d’enlèvement dans le cadre d’un home invasion, mais il y a un contact. La préméditation est aussi essentielle pour qualifier cette infraction", explique Renaud Beck, conseiller à la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Au total, 31 cas ont été répertoriés l’an dernier. Les chiffres ont été donnés par Rudi Vervoort, ministre-Président de la Région bruxelloise (PS) en réponse à une question parlementaire. Deux zones de police sont en légère augmentation par rapport à 2015. Il s’agit de Bruxelles-Ouest et de Montgomery. Les résultats sont en baisse dans le reste de la région. La zone la plus touchée est celle du Bruxelles-Midi. Elle arrive en tête malgré une baisse l’an dernier. C’est ensuite Bruxelles-Capitale-Ixelles et Bruxelles-Ouest qui complètent le podium.

Le problème est relativement contenu et ne suscite pas spécialement d’inquiétude pour la police de Montgomery. Aucun home invasion n’avait été répertorié au cours des années 2014 et 2015 dans la zone d’Etterbeek et des deux Woluwe. Un retour imprévisible pour un type de vol qu’il l’est tout autant. "Cela équivaut à la base à des cambriolages traditionnels. C’est compliqué de voir venir ce type d’événement", précise-t-on du côté de la police de la zone Montgomery. Pour lutter contre ces vols, une coopération entre les services de police fédéraux et zonaux existe dans le but d’échanger des informations.

Mais la police n’a pas de solution miracle pour lutter contre ce genre de vol et compte sur les habitants. "Comme pour éviter un cambriolage classique, il faut veiller à avoir une bonne sécurité. Ce n’est pas la solution miracle, mais c’est un début. Il faut toujours bien fermer ses portes. Le système de verrouillage est aussi important", illustre-t-on à la police de la zone Montgomery. Elle incite donc à être très vigilant et à prendre des bonnes habitudes.