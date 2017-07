La commission d’enquête du Parlement bruxellois consacrée à la gestion du Samusocial s’est poursuivie ce mardi avec les auditions d’Aurélien Doffigny, directeur administratif et financier de l’ASBL, Gregory Polus, directeur opérationnel et Laurence Bourguignon, directrice pédagogique. De très nombreux points parmi lesquels le paiement des jetons de présence aux administrateurs et le non-respect de la loi sur les marchés publics ont été abordés.

Deux parlementaires se sont également penchés sur les relations entre l’ASBL et les cabinets de ses deux ministres subsidiants, à savoir Pascal Smet (SP.A) et Céline Fremault (CDH). Le député bruxellois Alain Maron (Ecolo) a demandé si des réunions bilatérales entre le ministre Smet et le Samusocial s’étaient déroulées en l’absence de la ministre Fremault et si des PV d’intercabinets ont été transmis par le socialiste à l’ASBL.

C’est ce que plusieurs documents présentés aux membres de la commission laissent en tout cas penser. Dans un mail interne au Samusocial datant de février dernier, il est fait état d’un PV d’intercabinets qui doit être transmis par Tina Martens, la directrice de cabinet de Pascal Smet. Un autre datant du mois de mars évoque une réunion avec la cheffe de cabinet au sujet de l’ordonnance sans-abri en cours d’élaboration. Gregory Polus a confirmé que certaines matières avaient été gérées uniquement avec le cabinet de Pascal Smet et que le Samusocial avait obtenu des PV d’intercabinets, sans pouvoir préciser lesquels.

Quant au chef de groupe MR au Parlement bruxellois Vincent De Wolf, il a interrogé les directeurs du Samusocial au sujet d’un éventuel conflit entre les deux ministres subsidiants concernant la présence de commissaires du gouvernement dans le conseil d’administration du Samusocial.

Lors de réunions portant sur le périmètre du contrat de gestion en décembre 2015 et en janvier 2016, le cabinet de la ministre Fremault plaidait pour que les commissaires soient présents lors de chaque réunion du CA, et ce quels que soient les points à l’ordre du jour, tandis que le cabinet du ministre Smet s’y opposait systématiquement au motif que ce n’était pas conforme à la décision du collège réuni prévoyant la présence de commissaires uniquement durant les points concernant le plan hiver.

"Cette position a visiblement renforcé le Samusocial dans ses réticences vis-à-vis d’un contrôle renforcé. Ces attitudes très différentes entre les deux cabinets n’étaient pas encore ressorties des auditions. Cela soulève des questions et nous n’excluons pas de demander l’audition des membres de cabinet présents lors de ces réunions", a commenté le libéral.

À ce sujet, le directeur opérationnel Gregory Polus a livré sa propre lecture des faits. Conscient que le CA était prêt à se retirer du dispositif hivernal si les commissaires du gouvernement étaient trop présents, le ministre Pascal Smet était, selon lui, obligé d’adopter une position plus consensuelle.