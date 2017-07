Appréciés pour leur côté exclusif et original, les pop-up stores, ces magasins éphémères ouverts pour une période courte allant de quelques jours à un an, ne cessent de fleurir en Région bruxelloise. Outre l’enseigne Chronostrock, précurseur de la tendance en Belgique, la capitale compte de plus en plus d’artisans et de petits indépendants qui profitent de cellules vides disponibles temporairement pour se faire connaître et tester leur produit, leur public cible, ou encore un quartier.

C’est ce qui ressort de la dernière étude sur le sujet menée par l’agence régionale du commerce Atrium. Si le nombre exact de pop-up stores établis à Bruxelles au cours des derniers mois est difficile à obtenir étant donné le caractère éphémère de ceux-ci, Atrium constate cependant l’émergence de ce type de commerce.

Cette formule, qui permet notamment de réduire les coûts des occupants, présente d’autres avantages. En effet, elle permet de rencontrer son public, d’amplifier sa communication mais, surtout, d’expérimenter à moindre risque. "De plus en plus d’acteurs l’utilisent comme un laboratoire d’expériences, voire un tremplin avant le grand saut dans le monde de l’entrepreneuriat", souligne Flore Frédéric, project manager au sein d’Atrium et auteur de l’étude.

C’est d’ailleurs dans l’optique de tester leur concept que Marie-Gabrille et My se sont lancées dans l’ouverture de leur pop-up store Chou’Ket, dédié à la petite enfance et installé à deux pas de la place Jourdan à Etterbeek. "On voulait voir s’il était possible d’ouvrir une boutique sur le long terme. Nous sommes deux créatrices qui vendions déjà nos produits dans d’autres magasins et pop-up stores mais ceux-ci n’étaient pas dédiés à la petite enfance, et donc les ventes n’étaient pas très bonnes. Ici, nous mettons en avant des créateurs belges et européens. Et le test est concluant puisque nous pensons ouvrir une vraie boutique", se réjouit Marie-Gabrielle.

Seul désavantage : le changement futur. "On s’est fait une clientèle et il faudra voir si on arrivera à toucher la même clientèle quand on aura déménagé", ajoute la jeune femme, qui paie actuellement 350 € de loyer par mois.

Selon l’étude menée par Atrium, les Bruxellois attendent d’un pop-up store qu’il propose des produits inédits (34,4 %), des concepts originaux (22,1 %), des prix avantageux (22,1 %) mais aussi des nouveautés (18 %). Il apparaît également que huit Bruxellois sur dix ont déjà poussé les portes d’un pop-up store. Un tiers d’entre eux estiment d’ailleurs qu’ils se laissent plus facilement séduire par une boutique éphémère que par un magasin classique.

Une croissance vue d’un bon œil par l’UCM qui tente de promouvoir le développement de ce type de commerce. "Cela permet d’aider en priorité les jeunes entrepreneurs à se lancer, de créer une dynamique nouvelle dans les rues commerçantes du centre-ville ou même dans des quartiers luttant contre les cellules vides, mais aussi de soutenir la création d’entreprises", précise l’UCM, qui demande au gouvernement bruxellois de travailler sur la réglementation du bail commercial afin de la rendre plus souple. Une proposition d’ordonnance en ce sens vient d’ailleurs d’être déposée par le MR au parlement bruxellois (voir ci-contre).