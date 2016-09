Bruxelles: les trams et les bus n’auront pas la priorité totale de si tôt

Bruxelles

À l’approche d’un carrefour, un bus de la Stib voit passer le feu au vert. Un coup de chance ? Pas forcément. Depuis presqu’une dizaine d’années, un grand nombre de carrefours de la capitale sont équipés du système MS12. Ce système permet de changer la couleur des feux quand un tram ou un bus arrive à portée, et ce afin de favoriser son passage. L’objectif : améliorer la vitesse commerciale et la régularité des transports en commun. Si la démarche peut paraître profitable aux usagers de la Stib, sa réalisation n’en a pas moins pas moins été entravée, comme l’explique la revue scientifique Brussels Studies ce lundi.

Tout d’abord, les acteurs régionaux ont dû faire face à plusieurs défis techniques. Il a fallu en effet moderniser le matériel et prendre en considération le côté aléatoire des temps d’arrivée aux carrefours. Sans site propre, les véhicules de transport en commun peuvent en effet perdre de précieuses minutes dans les embouteillages. La disposition des arrêts et la longueur des passages pour piétons posent aussi problème puisque si le véhicule s’arrête plus de temps que prévu, il risque de manquer le feu vert. Pour y remédier, des réaménagements de l’espace public sont donc nécessaires.

Mais ces difficultés ne sont pas les seules à avoir retardé l’installation des feux télécommandés. L’absence de bonne volonté est également à relever, d’après les auteurs de l’étude. En dehors des voies régionales, Bruxelles Mobilité doit négocier avec les communes pour équiper les carrefours qui leur appartiennent. En 2015, huit communes ont ainsi accepté que l’organisme régional reprenne la gestion de ces endroits stratégiques. Mais ce n’a pas été le cas de la Ville de Bruxelles, qui concentre pourtant des lieux de passages incontournables pour les lignes visées par ce système, comme les bus 71 et 95. Enfin, le manque de ressources humaines ne permet pas la réalisation de ce projet pourtant ambitieux. En 2014, seules trois personnes se chargeaient de ce dossier. De quoi sérieusement remettre en question la volonté du monde politique.

Les auteurs de l’étude mettent ainsi en avant l’importance de trouver un compromis entre la Stib, qui souhaite qu’un maximum de priorité soit accordé à ses véhicules pour réduire le temps de parcours de ses voyageurs, et le politique, qui tente de ménager les autres usagers de la route, directement confrontés aux effets négatifs du système MS12 (embouteillages et temps d’attente plus long). Un travail pas toujours facile pour Bruxelles Mobilité, qui assure tout de même qu’un coup d’accélérateur sera donné prochainement grâce au recrutement de deux travailleurs supplémentaires.