En cause? Un manque de magistrats pour traiter certains dossiers.

"La cour a le regret de devoir procéder à la suppression d'audiences relevant des 8e et 10e chambres", a communiqué jeudi après-midi la cour du travail de Bruxelles. "Cette décision est prise alors que la cour a épuisé les moyens de son ressort pour tenter, malgré le climat difficile, de garder aux dossiers un délai de traitement raisonnable", précise-t-elle. La cour du travail de Bruxelles a décidé de supprimer les audiences des 8e et 10e chambres, traitant de dossiers francophones de sécurité sociale de travailleurs salariés et indépendants ainsi que de litiges avec les CPAS, et ce jusqu'au 31 mars prochain.

En cause? Un manque de magistrats pour traiter ces dossiers. Actuellement, le cadre francophone de la cour du travail de Bruxelles est réduit de 6 à 4 magistrats, "ce qui mène à une charge de travail insurmontable pour les magistrats qui subsistent". Selon la cour, le cadre légal suffit déjà à peine pour traiter les dossiers endéans un délai raisonnable.

Si la situation est telle, c'est pour deux raisons selon elle. Premièrement, l'un des postes de magistrat n'a pas été publié, alors qu'il est vacant depuis septembre 2017 à la suite du départ à la pension imminent d'un juge. Si ce dernier a finalement travaillé une année de plus, le voilà bel et bien parti depuis le mois dernier. Deuxièmement, un autre juge, président de chambre, est sur le point de s'en aller lui aussi, appelé à d'autres fonctions au sein de la magistrature. Or, il n'est pas prévu qu'il soit remplacé.

"Même en cas de publication aujourd'hui de la vacance d'emploi du magistrat pensionné, la désignation du remplaçant n'interviendra que dans plusieurs mois", a exposé la cour du travail.

"La suppression concerne, jusqu'au 31 mars 2019, et malgré une aide des magistrats néerlandophones bilingues de la cour, 17 audiences du rôle francophone. D'autres suppressions suivront pour la période ultérieure (avril à juin 2019)", a informé la cour.

Celle-ci a "pris ses responsabilités en veillant à traiter en priorité les dossiers des catégories les plus précaires de justiciables et en refixant ces dossiers, autant que possible, dans les audiences maintenues, tout en retirant les autres dossiers moins sensibles (tels les litiges portant sur les récupérations d'indu, les litiges entre institutions de sécurité sociale, ou les litiges portant sur les cotisations de sécurité sociale). Ces autres dossiers subiront un report de plusieurs mois venant s'ajouter aux délais de mise en état initialement prévus", a averti cette instance judiciaire.

"La cour a épuisé les moyens de son ressort pour tenter, malgré le climat difficile, de garder aux dossiers un délai de traitement raisonnable. Les courriers qui avertissaient le ministre de la Justice de ce risque sont restés sans réponse, même après le constat par le Conseil supérieur de la Justice [...] que la responsabilité du retard n'incombait pas à la cour du travail, mais était la suite de moyens insuffisants. La suppression d'audiences et la prolongation des délais de traitement des dossiers qui en résulte sont les conséquences inévitables de la politique imposée au pouvoir judiciaire", a-t-elle martelé.